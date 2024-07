Cosa sono stitichezza e costipazione e come combatterle La costipazione, detta anche stitichezza o stipsi, è un disturbo che riguarda molte persone e che si verifica quando le evacuazioni diventano meno frequenti della norma (inferiori a tre volte a settimana) o sono particolarmente dolorose e faticose. Si tratta di una situazione piuttosto fastidiosa che genera malessere generale. Può essere acuta o cronica e per alleviarla esistono molti metodi. Tra questi, ritroviamo anche i massaggi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MyPersonalTrainer (@myptrainer)

Come agiscono i massaggi per stitichezza? I massaggi regolari possono attenuare la costipazione sia in modo diretto, aiutando a rilasciare gas e prodotti di scarto, sia indiretto, riducendo lo stress. I massaggi più indicati allo scopo sono quelli addominali, ma non solo. Quando rivolgersi al medico? Trascorrere più di tre giorni senza un movimento intestinale, seppur non sia considerato salutare, in linea generale, non è motivo di preoccupazione se accade sporadicamente. Meglio, invece, rivolgersi a un medico se la situazione diventa cronica, si protrae per più di due settimane, è accompagnata da forte dolore allo stomaco o da un'improvvisa perdita di peso.

Massaggio addominale Secondo diversi studi, il massaggio addominale avrebbe il merito di aumentare la frequenza dei movimenti intestinali, diminuire il tempo di transito nel colon, alleviare il dolore e il disagio generale. Inoltre, stimolerebbe le contrazioni muscolari che aiutano a ripristinare il movimento intestinale nelle persone con ileo post chirurgico. Come fare il massaggio addominale per stitichezza? Sdraiarsi sulla schiena e usare entrambe le mani per esercitare una leggera pressione sull'addome.

Iniziare dal lato inferiore destro dell'addome, facendo lentamente dei cerchi in senso orario ed esercitando una leggera pressione.

Quindi, usare il palmo della mano destra per applicare una leggera pressione all'interno dell' osso dell'anca.

dell'anca. Rilasciare e applicare pressione sul lato destro, sotto il centro delle costole e sul lato sinistro.

Passare alla mano sinistra per esercitare pressione all'interno dell'osso iliaco sinistro.

Usare i polpastrelli di entrambe le mani per premere sull'addome verso l'alto.

Iniziare in basso a destra e muoversi in senso orario.

Ripetere i passaggi per il tempo desiderato.

Massaggio al colon I massaggi per il colon sarebbero utili per rimuovere gas e blocchi e favorire la funzionaità generale dell'apparato digerente. Come fare il massaggio al colon per combattere la stitichezza? Sedersi o sdraiarsi con le ginocchia piegate in modo che il busto sia dritto e rilassato e la pancia morbida.

Usare la punta delle dita, le nocche o il palmo della mano per accarezzare o esercitare pressione sulla pancia.

Massaggiare con movimenti a ferro di cavallo l'area corrispondente al colon, iniziando nell'angolo in basso a destra.

Altri massaggi per alleviare la stitichezza Oltre ai massaggi da compiere direttamente nella zona interessata, ne esisterebbero ulteriori che, anche se svolti su altre parti del corpo, interferirebbero positivamente con il fenomeno della costipazione. Pur non essendoci ancora evidenze scientifiche in merito a questa correlazione, sembrerebbero particolarmente indicati i massaggi ai piedi, soprattutto nei bambini. Porterebbero a conseguenze positive anche i messaggi perineali. Uno studio del 2015 ha rilevato, infatti, che l'auto-digitopressione perineale associata alla cura standard contro la stitichezza migliorerebbe l'efficacia della cura base.