Il governo Draghi, come conseguenza alla guerra in Ucraina e all'approvvigionamento di gas, ha abbassato la temperatura "legale" a 19 gradi, in pratica quelle consigliata per tenere insieme benessere fisico e rispetto dell'ambiente. tttavia sono molte le faiglie che, non riuscendo a sostenere i rincari in bolletta, decidono (quasi costretti, dovremmo dire) di accendere i caloriferi soltanto poche ore al giorno, in quelle più freddo, restando in casa senza riscaldamento.

Cosa accade all'organismo, è stato evidenziato nel corso di un esperimento condotto in Galles, al quale si è prestatoì il giornalista scientifico della Bbc James Gallagher. Lo scopo di questo studio era verifricare gli effetti del freddo sul corpo.

I ricercatori hanno fatto accompadare Gallagher in una stanza, e hanno abbassato la temperatura fino a dieci gradi, monitorando i parametri vitali. Una sorta di sfida contro il freddo che ha prodotto dei risultati.

Alla base dell'esperimento c'è la regola -vitale- che la temperatura a cui funziona il corpo umano in maniera ottimale è molto più alta, 37 gradi, e mantenerla quando c'è una differenza termica così ampia è dannoso.

Quando la temperatura scende sotto i 21 gradi, quando all'esterno la colonnina di mercurio è da 0 a 10 gradi, si iniziano ad avvertire i primi disagi: mani e piedi freddi, rigidità muscolare.

Quando l'ambiente, nel corso dell'esperimento, è stato raffreddato fino a 18 gradi, il giornalista hainiziato a risentirne pesamentemente, questo perché 18 gradi rappresenta la temperatura in cui il corpo inizia a difendere la propria temperatura interna, dall'esterno.

Quale deve essere la temperatura ideale in casa?

Per mantenere una temperatura ideale in inverno e riscaldare correttamente gli ambienti domestici durante la stagione più fredda dell'anno, bisognerebbe avere stanze in cui la temperatura si aggira attorno ai 21 gradi, soprattutto negli ambienti in cui solitamente si passa la maggior parte del tempo, come possono essere la cucina, il salotto o una zona giorno. La temperatura corretta è compresa tra 18 e i 22 gradi. Se si scende sotto i 18 gradi, e all'esterno ke temperature sono particolarmente rigide, potrebbero insorgere problemi di salute, quali, in primis, raffreddamento, influenza, congestione nasale.

per quanto riguarda il livello di umidità presente, altrettanto importante, in inverno, quando l'ambiente è generalmente riscaldato, è consigliabile non ridurre troppo il grado di umidità delle stanze. L'ideale è che sia compreso tra il 40 e il 60%, per evitare di seccare troppo le vie respiratorie, soprattutto durante il sonno.