Cosa sono i disinfettanti? Definizione e tipi di disinfettanti

Tutte le sopra citate sostanze esercitano un'azione disinfettante a concentrazioni ben precise e alcuni di essi, per espletare tale azione in maniera realmente efficace e sicura, necessitano di essere diluiti. Pertanto, la credenza secondo cui un disinfettante puro o ad alta concentrazione sia più efficace di uno diluito è assolutamente errata . Al contrario, talvolta una concentrazione elevata si rivela del tutto inutile nel combattere microorganismi che vengono invece efficacemente eliminati o contrastati con concentrazioni più basse. Inoltre, l'uso di concentrazioni troppo elevate potrebbe risultare pericolosa anche per lo stesso utilizzatore.

Per tale ragione, è fondamentale rispettare sempre le corrette indicazioni d'uso riportate sull'etichetta del prodotto disinfettante che si intende usare.

Lo sapevi che…

Alcuni dei sopra citati principi attivi sono contenuti anche all'interno di prodotti per i quali non è stata richiesta l'autorizzazione per essere immessi in commercio come prodotti disinfettanti; pertanto, sulla confezione non potrà essere utilizzata la dicitura "disinfettante" per contraddistinguere il prodotto.

Ciò non significa che il principio attivo non possieda più azione disinfettante, ma che l'efficacia del prodotto finale che lo contiene non è stata certificata in quanto non è stato sottoposto ai test richiesti per determinarla. I produttori, quindi, non sono obbligati a dimostrare che il loro prodotto sia efficace nell'eliminazione dei microorganismi e nel disinfettare un dato substrato, né da un punto di vista qualitativo (tipi di batteri, funghi, virus, ecc.) né da un punto di vista quantitativo (quantità di germi effettivamente eliminata dopo l'uso del prodotto). In altri termini, per quanto questi prodotti possano essere utili per pulire o igienizzare, non possono garantire di svolgere un'azione disinfettante, anche se al loro interno contengono sostanze dotate di questa attività.