Cosa significa sognare un tradimento?

Sognare un tradimento può essere anche correlato alla paura della solitudine o a una forte gelosia . E' associato anche alla bassa autostima e all' insicurezza .

Sognare di essere traditi ha molteplici significati. In primis, può essere la trasposizione onirica di problemi nella propria relazione. Un periodo di crisi, complicato, porta a farsi delle domande sulla solidità della coppia, e questo a livello del subconscio può indurre il sogno di un tradimento.

Sognare di tradire il proprio partner, nonostante non ci siano problemi nella relazione, può rappresentare una sorta di rivalsa o di grande passione che non trova libero sfogo nella vita reale.

Cosa significa sognare di essere traditi davanti ai propri occhi?

Sognare di essere traditi è un chiaro riferimento alla paura nella realtà. Paura di non essere abbastanza, di non essere all'altezza, e di avere anche scarsa fiducia nei confronti del prossimo e delle persone che ci circondano.