Premesso che la stitichezza può avere molteplici cause e che, per risolvere definitivamente il problema, è necessario individuarle e trattarle di conseguenza, talvolta, è possibile alleviare questo disturbo con farmaci e prodotti formulati per favorire l'evacuazione o per ristabilire la regolarità intestinale.

La stitichezza è un disturbo piuttosto comune che può interessare persone di qualsiasi sesso ed età. Anche nota come stipsi , tale disturbo può causare un notevole disagio nell'individuo che lo sperimenta. Per tale ragione, in molti si chiedono cosa prendere per la stitichezza e come si fa a sbloccare l' intestino .

Farmaci da prendere contro la stitichezza

Lassativi di contatto , fra cui ritroviamo principi attivi come il bisacodil e il sodio picosolfato, ma anche frutti o foglie di senna e semi di ispagula (questi ultimi sono prodotti di origine vegetale che possono rientrare nella composizione di veri e propri farmaci);

Lassativi osmotici , fra cui ricordiamo il macrogol 4000 e il lattulosio;

Lassativi emollienti, fra cui ritroviamo il glicerolo, generalmente in forma di supposte.

Quelli sopra riportati sono farmaci lassativi che possono essere utilizzati per il trattamento a breve termine della stitichezza occasionale, ma solo previo consiglio medico .

Alcuni dei principi attivi sopra menzionati possono altresì rientrare nella composizione di dispositivi medici.

Tutti i farmaci lassativi presentano effetti collaterali, avvertenze, precauzioni per l'uso e controindicazioni che devono necessariamente essere tenute in considerazione. Oltre ad evitare l'assunzione in caso di allergia nota a uno qualsiasi dei componenti del medicinale lassativo scelto, possono esserci controindicazioni anche per alcune categorie di pazienti (ad esempio, bambini, donne in gravidanza, ecc.) o in presenza di alcuni disturbi o malattie (ad esempio, diabete, dolori addominali ad eziologia sconosciuta, crisi emorroidali con dolore e sanguinamento, ecc.).

È sempre necessario prendere farmaci per la stitichezza?

No, in alcuni casi il ricorso ai farmaci per la stitichezza non è necessario. Per tale ragione, prima di assumerli, anche se liberamente acquistabili senza ricetta medica, è opportuno il consulto preventivo con il medico.

Talvolta, infatti, il problema potrebbe risolversi con poche e semplici correzioni al proprio stile di vita.

