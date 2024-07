I prodotti che si possono utilizzare ed assumere per alleviare il raffreddore sono diversi e possono variare in funzione della tipologia e dell'intensità dei sintomi manifestati. Procediamo con ordine.

Sono moltissime le persone che si chiedono cosa prendere per il raffreddore in modo da liberarsi velocemente da questo disturbo e dai suoi fastidiosi sintomi.

Come curarlo?

Generalmente, il raffreddore tende ad essere una malattia autolimitante che si risolve nel giro di 5-10 giorni. Tuttavia, i sintomi ad esso associati possono essere decisamente fastidiosi e possono creare disagio per il paziente; per questo motivo, è possibile ricorrere all'assunzione di farmaci o prodotti per alleviarli.

Cosa prendere per il raffreddore con febbre

Quando il raffreddore si manifesta con febbre, per abbassarla, può essere utile ricorrere all'uso di farmaci antipiretici, come ad esempio, il paracetamolo. Questo principio attivo è dotato anche di una blanda azione analgesica che può rivelarsi utile per conferire sollievo da eventuali altri sintomi, come ad esempio dolori muscolari, dolori articolari e mal di testa.

Anche alcuni farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) possiedono - oltre a proprietà antinfiammatorie e analgesiche - anche proprietà antipiretiche, il che li rende utili per trattare diversi sintomi associati al raffreddore. Un esempio di principio attivo di questo tipo è dato dall'ibuprofene.

Cosa prendere per il raffreddore senza febbre

In assenza di febbre l'uso degli antipiretici non è necessario; tuttavia, se si manifestano dolori o congestione nasale, può essere utile ricorrere all'uso di specifici farmaci per contrastarli (vedi paragrafi successivi).

Cosa prendere per il raffreddore e mal di gola

Quando il raffreddore si accompagna a mal di gola, è possibile ricorrere all'uso di farmaci o prodotti appositamente ideati per contrastare il dolore qui localizzato e favorirne la risoluzione. In questo senso, è preferibile l'uso di formulazioni locali, come spray gola, caramelle, pastiglie o colluttori con cui effettuare sciacqui e gargarismi che possono contenere diversi principi attivi, quali:

Antinfiammatori non steroidei , come ad esempio, il flurbiprofene o il ketoprofene;

, come ad esempio, il flurbiprofene o il ketoprofene; Antisettici, come ad esempio xibornolo o cetilpiridinio.

NOTA BENE Se si stanno già assumendo FANS per via sistemica (ad esempio, per via orale), l'uso di altri FANS, anche se per via locale (ad esempio, spray per la gola), è generalmente controindicato e viceversa. Per qualsiasi dubbio a riguardo, è necessario rivolgersi al medico.

Vi sono poi prodotti per la gola a base di sostanze di origine naturale, come ad esempio, propoli e miele. Si tratta di prodotti apistici dotati, rispettivamente, di proprietà antimicrobiche e lenitive. Generalmente, prodotti per la gola di questo tipo sono inquadrati come dispositivi medici e non come farmaci.

Cosa prendere per il raffreddore e naso chiuso

Quando il raffreddore si accompagna a naso chiuso, per liberarlo può essere utile ricorrere ai farmaci decongestionanti nasali. In particolare, può rivelarsi utile l'impiego di spray che, agendo direttamente a livello della mucosa nasale, permettono di ottenere un rapido effetto decongestionante.

Fra i principi attivi usati all'interno di spray per il naso chiuso, ricordiamo la nafazolina, la xilometazolina, l'efedrina e l'oximetazolina.

Allo stesso tempo, è possibile ricorrere all'uso di spray nasali a base di soluzioni ipertoniche; in questo caso, si tratta di dispositivi medici e non di farmaci.

