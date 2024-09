Cosa fare per le afte in bocca: consigli e rimedi utili

Sebbene nella maggioranza dei casi le afte in bocca siano un disturbo che tende ad essere autolimitante, esse possono causare dolore , difficoltà nell'alimentarsi e fastidio. Per questa ragione molte persone si chiedono che cosa possono fare per trarre sollievo dalle afte.

Le afte in bocca sono fastidiose lesioni, generalmente di forma tondeggiante, che si sviluppano nel cavo orale. Possono interessare le mucose della bocca, la lingua, il palato e/o le gengive e avere dimensioni differenti, benché in linea generale tendano a non superare il centimetro di diametro.

Come curare le afte in bocca?

Benché le afte in bocca tendano a risolversi spontaneamente, queste lesioni possono essere molto fastidiose e causare dolore. Quando localizzate in punti particolarmente critici, inoltre, le afte possono ostacolare attività tanto normali quanto essenziali, come mangiare e bere.

Fortunatamente, è possibile intervenire utilizzando farmaci o prodotti che siano in grado di ridurre i sintomi e le manifestazioni dolorose tipiche delle afte, ottenendo sollievo durate il decorso e la guarigione di queste lesioni.

Gel orali per le afte in bocca

I rimedi più conosciuti e utilizzati per alleviare dolore e fastidio sono rappresentati da gel orali base di principi attivi o estratti di piante che sono in grado di esercitare un'azione emolliente, lenitiva e/o cicatrizzante ed antinfiammatoria. Esempi di questi prodotti sono i gel orali a base di gel di aloe vera o a base di acido ialuronico.

Questi gel, oltre a conferire sollievo dalla sintomatologia delle afte, sono altresì in grado di creare una sorta di film sopra l'afta, proteggendo l'area danneggiata.

In linea generale, dopo l'applicazione di simili prodotti, si raccomanda di attendere almeno un'ora prima di mangiare o bere. In qualsiasi caso, è necessario seguire le istruzioni per il corretto modo d'uso allegate a ciascun prodotto.

Per approfondire:

Collutori per le afte

In commercio è altresì possibile trovare collutori specificatamente ideati per il trattamento delle afte. Le sostanze attive presenti all'interno di questi prodotti possono essere diverse e avere azione emolliente, lenitiva, cicatrizzante o antisettica.

Anche in questo caso, quando si decide di ricorrere all'uso di colluttori per le afte, è bene leggere le informazioni sulla corretta modalità d'uso riportate sulla confezione del prodotto stesso.

Farmaci anestetici locali contro il dolore delle afte in bocca

Quando le afte in bocca sono particolarmente dolorose, per ottenere un sollievo rapido può essere utile il ricorso a gel orali a base di anestetici locali (come la lidocaina). Questi farmaci bloccano lo stimolo doloroso agendo a livello delle cellule nervose, impedendone l'eccitazione e determinando, per l'appunto, un'anestesia locale.

Nonostante i gel orali a base di anestetici locali possano essere acquistati senz'obbligo di prescrizione, prima di utilizzarli è sempre opportuno chiedere consiglio al proprio medico, al fine di escludere la presenza di controindicazioni o situazioni che richiedono particolare cautela nell'uso di questi medicinali.

Antibiotici per le afte in bocca: sono utili?

L'uso di antibiotici ha significato solo nel caso in cui vi sia un'infezione batterica o le afte in bocca siano il risultato di un insulto di tipo batterico. In caso contrario, l'uso dei farmaci antibiotici non risulta utile. In qualsiasi caso, simili farmaci possono essere acquistati solo con prescrizione e vanno usati solo se è il medico ad indicarlo.

A questo proposito, è molto importante ricordare che l'uso improprio e indiscriminato di antibiotici può favorire l'ormai sempre più diffuso e preoccupante fenomeno dell'antibiotico resistenza.

Per approfondire: