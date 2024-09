Cos’è il metodo della felpa che aiuterebbe a dormire meglio?

Per chi ha difficoltà ad addormentarsi e a rimanere addormentato nel corso della notte, una tecnica particolarmente utile sarebbe quella di avvolgere il viso e il collo in una grande felpa.

Come funziona?

Fare propria la tecnica della felpa è semplicissimo. Basta prendere una felpa e usarla come fosse una maschera in tessuto, sistemandola attorno al proprio viso. L'indumento scelto deve però essere grande a sufficienza per arrivare ad avvolgere anche il collo.

Il metodo migliore è quello di piegare la felpa in due, ponendo le maniche una sopra l'altra e usando la parte del tronco per fasciare orizzontalmente la testa, lasciando liberi naso e bocca.

A questo punto ci si deve coricare sul letto con il viso verso l'alto e usando le maniche per creare una sorta di sciarpa da passare sotto il mento.

Come ultimo passaggio si dovrebbe riuscire a far arrivare i polsi sulla parte alta della testa e a unirli in un fiocco.