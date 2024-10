Cos'è il Metodo 6 a 1 per risparmiare quando si fa la spesa?

Il Metodo 6 a 1, è una modalità -con relativi criteri- di fare la spesa settimanale che consente di ridurre il costo totale della spesa, facendo attenzione ad acquistare i prodotti di prima necessità, limitando il superfluo. Si evita di riempire il carrello di cibi che non si consumano, e si risparmia denaro senza rinunciare a qualche prodotto più goloso.

Il Metodo "6 a 1" ha un funzionamento molto semplice: nel carrello andranno messi 6 prodotti di base (tendenzialmente prodotti di largo consumo, del brand del supermercato o in offerta), e 1 prodotto che può essere un piccolo sfizio, magari con un costo maggiore perché brandizzato.

Quali sono i criteri per fare la spesa con il Metodo 6 a 1?

Lista della spesa

Prodotti senza marchio o del brand del supermercato

Confronto dei prezzi e delle offerte promozionali

Acquistare grandi formati o confezioni risparmio

Limitare il superfluo

Fissare un budget per la spesa.

Stilare la lista della spesa è il primo step per il buon funzionamento del metodo "6 a 1". Prima di andare al supermercato si fissano gli alimenti base: farina, pasta, riso, legumi, verdure, latticini e carne. Con un menù settimanale, oltretutto, è possibile variare molto a tavola, senza sprecare cibo, facendo una spesa mirata e misurata.

Su ogni sette prodotti nella lista, uno può essere un extra, come un prodotto gourmet, un ingrediente speciale, uno sfizio goloso. E' sempre bene, su ogni prodotto -di base o extra - confrontare i prezzi tra diverse marche e formati, volantini promozionali tra supermercati, e i prezzi a seconda del quantitativo.

Un altro criterio fondamentale per l'efficacia del metodo 6 a 1 è il budget settimanale per la spesa: è bene fissare un tetto di spesa per evitare così gli acquisti compulsivi e superflui.