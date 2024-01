Cos'è il jamais vu, ossia il contrario del déjà vu?

Una strada percorsa decine di volte, eppure si sbaglia direzione; una canzone suonata sempre, di cui improvvisamente non si ricordano le note. Il jamais vu è proprio questo, il cervello e la memoria, dopo una eccessiva esposizione e rappresentazione di situazioni, luoghi e volti, si "oppongono" all'abitudinario, ed è come se interrompessero un automatismo.

Se il déjà vu ("già visto"), ossia quel fenomeno psichico in cui vivendo un nuova esperienza – come visitare un luogo mai visto o conoscere una persona sconosciuta – si ha la sensazione di averla già vissuta e sperimentata in passato, è un'esperienza che molti vivono in prima persona, anche più volte, il jamais vu (letteralmente "mai visto") sembrerebbe meno frequente.

Lo studio

In uno studio guidato da scienziati francesi del Laboratoire de Psychologie & NeuroCognition dell'Università di Grenoble, "The the the the induction of jamais vu in the laboratory: word alienation and semantic satiation" il jamais vu viene definito come il "trovare soggettivamente sconosciuto qualcosa che sappiamo essere familiare".

Durante lo studio, i soggetti partecipanti hanno lavorato sull'alienazione delle parole, copiando le parole fino a quando non avessero avvertito sensazioni strane. Circa due terzi dei partecipanti hanno ravvisato esperienze soggettive dopo una trentina di ripetizioni, o un minuto di svolgimento del compito. A volte la sensazione è stata descritta come mancanza di controllo: "era come se la mano scrivesse da sola", oppure che "le parole prendevano significato"