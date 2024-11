Cos’è e come funziona l’alcolock?

Cos’è l’alcolock? L'alcolock è un dispositivo che si installa sulle auto e serve per evitare che una persona in stato di ebbrezza possa iniziare a guidare. Questo apparecchio funge da etilometro e rileva la quantità di alcol etilico presente nel sangue e, se il tasso alcolemico che registra è superiore a zero, impedisce l'avviamento del motore. Già in uso in alcuni Paesi europei e noto anche con i nomi tecnici di IID (Ignition Interlock Device) o BAIID (Breath Alcohol Ignition Interlock Device), in Italia con l'introduzione del nuovo Codice della Strada 2024 è diventato obbligatorio per i recidivi, con regole specifiche per durata e modalità d'uso a seconda delle circostanze.

Come funziona? L'alcolock è collegato alla centralina di accensione del motore. La persona che ha l'obbligo di usarlo per guidare, prima di partire deve soffiare al suo interno tramite l'apposito beccuccio, esattamente come farebbe con un etilometro tradizionale, in modo che i sensori integrati nell'apparecchio possano rilevare il tasso alcolemico. Se questo risulta zero la macchina può essere messa in modo, in caso contrario l'alcolock blocca l'avviamento del motore. È bene dire però che l'alcolock non è attendibile al 100%, ma può generare falsi positivi ad esempio in concomitanza con l'assunzione di determinati farmaci.