Il calamo aromatico è una pianta nota da secoli per le sue proprietà benefiche . Con il rizoma e le foglie è possibile fare preparati particolarmente indicati a chi ha problemi digestivi ma non solo.

Il calamo aromatico è una pianta perenne della categoria delle semiacquatiche . Appartenente alla famiglia delle Araceae, il suo nome scientifico è Acorus calamus. Il suo profumo è intenso e speziato. Per crescere ha bisogno di temperature alte e di tanta umidità ed è quindi diffusa in zone molto umide dell'Asia e dell'Europa , soprattutto nelle vicinanze di paludi o fiumi. Ne esistono però alcune tracce anche negli Stati Uniti.

Quali sono i suoi benefici?

Migliora la digestione

Contrasta il gonfiore addominale

Combatte spasmi e crampi muscolari

Ha proprietà antibatteriche e antinfiammatorie

Da secoli usata nella medicina tradizionale, il calamo aromatico vanta numerose proprietà. Quella che le viene riconosciuta maggiormente è di essere in grado di migliorare la digestione.

I prodotti a base di calamo aromatico, infatti, agiscono a livello dello stomaco e dell'intestino sfruttando il fatto che una volta ingerita questa pianta stimola la produzione di succhi gastrici. Così facendo combatte la pesantezza di stomaco e, laddove necessario, ripristina un processo digestivo non del tutto completato.

Proprio per le sue capacità di migliorare la digestione, questa pianta è anche l'ingrediente base di alcuni liquori digestivi.

Anche chi soffre di meteorismo o disturbi come gonfiore addominale o pesantezza può beneficiare delle proprietà del calamo aromatico.

Questo prezioso ingrediente è anche usato come antispasmodico perché capace di combattere spasmi e crampi muscolari. I suoi estratti, infatti, riescono ad alleviare i dolori addominali e le coliche ma non solo, sono anche in grado di dare sollievo in caso di crampi che possono sopraggiungere dopo un'intensa attività fisica o uno sforzo più impegnativo del solito al quale non si è abituati.

Ricco di asarone e polifenoli, il calamo aromatico vanta anche proprietà antibatteriche.

Anche se l'effetto sarebbe minore, avrebbe anche proprietà antinfiammatorie e riuscirebbe a contrastare il dolore associato ad alcune condizioni come ad esempio l'artrite.