Correttori posturali migliori

Il correttore posturale si presenta come un busto posteriore, con fasce elastiche che sorreggono e raddrizzano la schiena e le spalle . Può variare in ampiezza delle fasce, in metodo di allaccio, ma lo scopo finale di questo strumento vuole essere sempre quello di alleviare la schiena e migliorarne la postura .

I correttori posturali sono una soluzione a volte necessaria per rimediare a problematiche della schiena e cattive posture. Un rimedio che può portare benefici già in età molto giovane. Non fanno miracoli e, spesso, di fronte a patologie come scoliosi , lordosi, cifosi è necessario recarsi da uno specialista, ma se utilizzati correttamente, sotto consiglio di un esperto, sono un ausilio da non sottovalutare.

Correttore posturale alle spalle

Il correttore posturale, come già detto, è un aiuto per la schiena e agisce lungo tutta la colonna vertebrale. Alcuni modelli, in particolare, vanno ad agire sulle spalle, diminuendo il carico su di esse e, di conseguenza sulla colonna. Questo strumento, che si presenta come un busto con fasce elastiche, avvolge le spalle e le costringe in una posizione eretta e corretta, con benefici per tutta la schiena e la postura in generale.

Le fasce elastiche con cui è realizzato, solitamente, infatti, abbracciano le spalle, si incrociano sul retro passando sotto le scapole e, in alcuni casi, scendono più in basso in direzione dei glutei.

Questo genere di correttori, se indossato con costanza, dopo aver consultato uno specialista, aiuta a raddrizzare le spalle, ad evitare il cosiddetto inarcamento della schiena, modificando il portamento e rendendolo più corretto e dritto.

Vediamo alcuni esempi: