Correttori posturali migliori

Il correttore posturale si presenta come un busto posteriore, con fasce elastiche che sorreggono e raddrizzano la schiena e le spalle . Può variare in ampiezza delle fasce, in metodo di allaccio, ma lo scopo finale di questo strumento vuole essere sempre quello di alleviare la schiena e migliorarne la postura .

I correttori posturali sono una soluzione a volte necessaria per rimediare a problematiche della schiena e cattive posture . Un rimedio che può portare benefici già in età molto giovane. Non fanno miracoli e, spesso, di fronte a patologie come scoliosi , lordosi , cifosi è necessario recarsi da uno specialista, ma se utilizzati correttamente, sotto consiglio di un esperto, sono un ausilio da non sottovalutare.

Correttore posturale alle spalle

Il correttore posturale, come già detto, è un aiuto per la schiena e agisce lungo tutta la colonna vertebrale. Alcuni modelli, in particolare, vanno ad agire sulle spalle, diminuendo il carico su di esse e, di conseguenza sulla colonna. Questo strumento, che si presenta come un busto con fasce elastiche, avvolge le spalle e le costringe in una posizione eretta e corretta, con benefici per tutta la schiena e la postura in generale.

Le fasce elastiche con cui è realizzato, solitamente, infatti, abbracciano le spalle, si incrociano sul retro passando sotto le scapole e, in alcuni casi, scendono più in basso in direzione dei glutei.

Questo genere di correttori, se indossato con costanza, dopo aver consultato uno specialista, aiuta a raddrizzare le spalle, ad evitare il cosiddetto inarcamento della schiena, modificando il portamento e rendendolo più corretto e dritto.

Vediamo alcuni esempi:

Correttore posturale Vokka

in vendita su Amzon, c'è anche quello di Vokka, realizzato con materiali traspiranti, resistenti, lavabili e di alta qualità, per un utilizzo di lunga durata. Le morbide spalline sono progettate per il massimo della comodità senza infastidire al contatto con la pelle. Indossalo in ufficio, a casa o semplicemente a passeggio per migliorare la tua postura e alleviare il dolore. Il doppio design a X e le due placche garantiscono un supporto stabile per migliorare la postura.

Correttore di postura Schiara

Il correttore posturale per le spalle Schiara è adatto per donne e uomini che offrono un allineamento di schiena, collo e spalle durante l'attività. Invisibile sotto i vestiti, questo tutore per la schiena può essere indossato tranquillamente senza essere notato ed è molto comodo al punto di dimeticarsi di averlo.

E' regolabile e facile da usare, è realizzato in tessuto di alta qualità, leggero, morbido, traspirante e lavabile.

Correttore Postura athlitis

La fascia posturale Athlitis è stata studiata per aiutare a mantenere le spalle dritte e riducendo così fastidi quali tensioni cervicali e lombari. Realizzato in materiale tecnico traspirante di qualità, il correttore risulta morbido al tatto e molto comodo da indossare. Il tessuto tecnico presenta infatti numerosi forellini che garantiscono una traspirabilità ottimale. Per indossarlo basta seguire semplici accorgimenti, quali mantenere il busto eretto ed evitare di stringere troppo le cinghie. I primi giorni si consiglia di utilizzare il tutore per 30 minuti per poi aumentare gradualmente.

