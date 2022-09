Corbezzolo: cos'è? Frutto, utilizzi e proprietà

Come già accennato, il corbezzolo è un arbusto sempreverde che può arrivare a raggiungere i 10 metri di altezza. Presenta molte ramificazioni e i rami più giovani possiedono una colorazione rossastra che rende la pianta particolarmente apprezzata da un punto di vista estetico e decorativo.

Le foglie del corbezzolo sono ovali lanceolate con una lunghezza di circa 10-12 centimetri e una larghezza che si aggira intorno ai 2-4 centimetri; il picciolo è corto, il margine seghettato e irregolare, la pagina superiore è di colore verde scuro e lucida; mentre la pagina inferiore presenta una colorazione più chiara.

I fiori sono di colore bianco-giallastro o rosa e si trovano riuniti in gruppi di 15-20 in pannocchie pendule.

Lo sapevi che…

I fiori del corbezzolo compaiono in novembre e sono ricchi di nettare. Per questa ragione, quando il clima non è eccessivamente rigido, essi attirano molte api, fornendo loro il cibo nel periodo tardo autunnale, quando oramai le altre piante sono già sfiorite.

Prima del riposo invernale, qualora abbiano la possibilità di accedere ai fiori, le api sono in grado di produrre il miele di corbezzolo, apprezzato per il suo particolare sapore. Tuttavia, la possibilità di produrre questo miele sussiste solo nelle zone particolarmente ricche di corbezzoli nelle quali le temperature non sono eccessivamente rigide durante la fioritura (in modo da non spingere le api al riposo dei mesi invernali). Per quel che riguarda la nostra penisola, il miele di corbezzolo viene prodotto soprattutto nelle Marche, in Toscana e in Sardegna.