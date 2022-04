Coprostasi: cos'è, sintomi e rimedi

Cos'è Cosa significa Coprostasi? Coprostasi è il termine medico che indica l'accumulo di feci nel lume intestinale – per la precisione nel lume del retto – per periodi di tempo molto prolungati, che superano di molto la tempistica fisiologica. Spesso si parla anche di coprostasi colica, per indicare come la condizione in questione sia caratterizzata da un'alterazione fisiologica del colon che degenera in violente contrazioni spastiche delle pareti muscolari intestinali. Conseguenza della Coprostasi La coprostasi comporta un assorbimento oltremisura di acqua dalle feci.

Tale assorbimento rende il materiale fecale particolarmente secco, compatto e duro; la presenza di feci dure, secche e compatte prende anche il nome di fecaloma. Una maggiore secchezza, compattezza e durezza delle feci complica – e non poco – l'eliminazione di quest'ultime, mediante il normale meccanismo fisiologico della defecazione. Quindi, dal ristagno delle feci dovuto alla coprostasi derivano un rinsecchimento e un indurimento del materiale fecale, nonché un'aumentata difficoltà di defecazione. Per approfondire: Fecaloma: cause, sintomi e rimedi Sinonimi La coprostasi è conosciuta anche con l'appellativo non molto comune di impatto fecale.

Diagnosi Una diagnosi accurata di coprostasi – dove per diagnosi accurata s'intende anche l'individuazione delle sue cause – prevede sempre un approfondito esame obiettivo, l'esplorazione rettale digitale (in genere, ha luogo in occasione dell'esame obiettivo), un'attenta anamnesi e un test strumentale a scelta tra la radiografia dell'addome, la sigmoidoscopia e il clisma opaco (N.B: la scelta spetta al medico e varia in base a quanto emerso dagli esami precedenti). Coprostasi colica diffusa: cosa vuol dire? Spesso, nei loro referti, i medici descrivono la presenza di coprostasi con il termine di coprostasi colica diffusa. Domande utili alla diagnosi di Coprostasi Le classiche domande poste durante l'anamnesi dai medici, alle prese con un paziente sospettato di soffrire di coprostasi, sono: Da quanto tempo non defeca?

Quando ha defecato l'ultima volta ha avuto difficoltà?

Fa uso di lassativi?

Quanta acqua beve nel corso della giornata?

Qual è l'apporto di fibre quotidiano?

Assume farmaci? Se sì, quali?

Cure e Rimedi Come sbloccare il Tappo di Feci Di norma, il trattamento della coprostasi prevede una terapia causale, finalizzata alla cura o all'eliminazione del fattore scatenante, e una terapia sintomatica, mirata di fatto a smuovere le feci ferme nell'intestino. Esempio di terapia causale Se dalle indagini diagnostiche emerge che la coprostasi è dovuta all'assunzione prolungata di un antidolorifico oppiaceo, la terapia causale consiste nell'interruzione immediata di tale assunzione. Perché è importante la terapia causale? La terapia causale della coprostasi è importante per risolvere il problema alla base e per evitare ricadute in futuro. Senza un'adeguata terapia causale, infatti, il problema della coprostasi tenderà a ripresentarsi a distanza di qualche tempo. Coprostasi: i Rimedi sintomatici Shutterstock Tra i rimedi utili a liberare l'intestino bloccato figurano: Assunzione di un lassativo per via orale o anale . Rappresenta generalmente uno delle prime soluzione adottate, anche se non bisogna abusarne, poiché si corre il rischio di peggiorare la situazione.

Il fallimento del lassativo giustifica il ricorso a cure più invasive, come quelle successive;

. Rappresenta generalmente uno delle prime soluzione adottate, anche se non bisogna abusarne, poiché si corre il rischio di peggiorare la situazione. Il fallimento del lassativo giustifica il ricorso a cure più invasive, come quelle successive; Utilizzo di sostanze di natura oleosa , come l' olio di paraffina (anche noto come olio di vaselina );

, come l' (anche noto come ); Rimozione manuale del materiale fecale mediante esplorazione rettale digitale . Munito di guanti, il medico rimuove le feci secche e dure con una mano, sfruttando l'apertura anale;

. Munito di guanti, il medico rimuove le feci secche e dure con una mano, sfruttando l'apertura anale; Clistere (o clisma ). Prevede l'inserimento nell'ano del paziente di una bottiglietta ripiena di liquido lubrificante e la successiva spremitura di tale bottiglietta, allo scopo di far fuoriuscire quanto vi è contenuto. Il liquido lubrificante lubrifica l'intestino retto e contribuisce ad ammorbidire le feci, favorendo in questo modo la naturale evacuazione di quest'ultime;

(o ). Prevede l'inserimento nell'ano del paziente di una bottiglietta ripiena di liquido lubrificante e la successiva spremitura di tale bottiglietta, allo scopo di far fuoriuscire quanto vi è contenuto. Il liquido lubrificante lubrifica l'intestino retto e contribuisce ad ammorbidire le feci, favorendo in questo modo la naturale evacuazione di quest'ultime; Irrigazione transanale. Prevede l'inserimento nell'intestino retto del paziente (sfruttando chiaramente l'apertura anale) di un piccolo tubicino collegato a una macchina che emette acqua tiepida. L'emissione di acqua, mediante il sistema sopra descritto, permette di umidificare le feci e favorirne la loro eliminazione. Coprostasi: cosa mangiare Contro l'accumulo di feci dure a livello rettale, è indicata una dieta ad alto contenuto di fibre e bere molto acqua.

Sarebbe opportuno che questi rimedi diventassero un'abitudine, in modo tale da ridurre il rischio di altri episodi di coprostasi. Coprostasi: cibi da evitare In presenza di intestino pieno di feci bloccate, è fortemente consigliato evitare cibi che causano stipsi, quali per esempio riso, banane, pane, pizza, carote, patate, cioccolato, limoni.

Prognosi La coprostasi tende ad avere prognosi benevola, a patto che il paziente non trascuri i sintomi e si sottoponga tempestivamente ad accurati controlli diagnostici e a tutte le terapie del caso