Coperte ponderate per dormire meglio: le migliori da acquistare online

Anche la misura può variare: si va da quelle ideali per un letto matrimoniale a quelle singole, fino alle proposte king size. Per quanto riguarda il materiale , infine, il consiglio è quello di scegliere sempre tessuti morbidi e traspiranti , come il cotone.

In commercio esistono diverse coperte terapeutiche: a differenziarsi è spesso il peso che può variare dai 6 agli 11 kg. Per orientarsi al meglio nella scelta è bene tenere presente che, secondo gli esperti, per essere efficace, il peso della coperta dovrebbe corrispondere al 10% circa del peso corporeo .

La coperta ponderata di Brentfords ha invece un peso di 6 kg ma è comunque molto efficace. La coperta sfrutta infatti la terapia "Deep Touch Pressure Stimulation" per alleviare stress, insonnia e ansia: le tasche compatte distribuiscono il peso in modo uniforme su tutto il corpo, creando un effetto calmante e avvolgente. In più le perle in micro vetro, atossiche e ipoallergeniche, contenute nelle tasche e nella copertura in microfibra, stimolano efficacemente i punti di stress rendendo questa coperta confortevole, sana e traspirante.

La coperta ponderata di Amazon Basics ha un design funzionale e dinamico, così da poter essere utilizzata sia da sola sia con il sistema di aggancio incorporato con occhielli e lacci alla copertura in tessuto minky AmazonBasics. Ideale da utilizzare in tutte le stagioni, è dotata di una struttura a 7 strati traspiranti con un rivestimento in 100% rasatello di cotone, fodera imbottita e 2 strati non tessuti e anti-goccia caratterizzati da milioni di perline in vetro per una distribuzione uniforme del peso.

Cosi Home Coperta Ponderata per Adulti

Infine, tra le più vendute su Amazon, anche la coperta ponderata multistrato e trapuntata di Cosi Home. Pensata per offrire la stessa pressione su tutto il corpo, dando la sensazione di un abbraccio confortante, la coperta è caratterizzata da uno strato esterno in tessuto di cotone traspirante al 100%, per mantenere una temperatura ottimale ed evitare il troppo calore in estate. All'interno, invece, la coperta è riempita in modo uniforme con perle di vetro ipoallergeniche, atossiche e inodori.Tra i suoi vantaggi anche la fodera bifacciale che può essere utilizzata per aggiungere ulteriore calore in inverno.

