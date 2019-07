Nel vasto panorama sessuale, i metodi contraccettivi sono oggetto di elevato interesse, soprattutto tra giovani e giovanissimi ancora sessualmente inesperti. Nonostante il mercato offra numerosissime e differenti metodiche contraccettive, sembra che molti adolescenti vivano la propria sessualità in modo superficiale, affrontandola con leggerezza e sconsideratezza. Nella realtà attuale, l'età della tanto ambita "prima volta" tende ad essere sempre più precoce. Da quanto detto, ben si comprende come l'informazione sui differenti metodi contraccettivi sia indispensabile per ridurre non solo il rischio di gravidanze indesiderate ma anche limitare la trasmissione delle malattie veneree (MST). Iniziamo subito specificando che nessun metodo contraccettivo - al di fuori dell'astinenza - offre una protezione TOTALE da gravidanze indesiderate, né tantomeno da malattie sessualmente trasmissibili . Nonostante quanto detto, è comunque doveroso ribadire che il perfezionamento di alcuni metodi contraccettivi è tale da minimizzare il rischio di fallimento.

Contraccettivo "perfetto"

Ognuno è libero di vivere la propria sessualità come meglio crede. Di certo, avvalersi di metodi contraccettivi appropriati - quando una gravidanza inattesa costituirebbe un problema - è sinonimo di intelligenza e maturità.

La scelta di una pratica contraccettiva piuttosto che un'altra è chiaramente soggettiva, e dipende dalla sua efficacia, dalla praticità e dalla percezione del rischio che la coppia associa al verificarsi di una gravidanza non prevista. Oltre al "rischio" gravidanza, si deve tenere in considerazione la possibilità reale di contrarre malattie sessualmente trasmissibili, evenienza probabile in caso di rapporti non protetti con partner multipli ed occasionali.

Per far fronte alle problematiche appena descritte, sono stati identificati alcuni requisiti che un metodo contraccettivo "perfetto" dovrebbe possedere: