Contraccettivi: Quanti tipi ci sono? Quali sono i migliori? Qual è il metodo più sicuro?

In questo articolo cercheremo di fare maggiore chiarezza sui vari metodi ad oggi disponibili sul mercato italiano, entrando anche nel merito di quali potrebbero definirsi migliori o più sicuri, con l'obbiettivo di informare tutti coloro che vorrebbero vivere la propria vita sessuale in maniera più serena.

Peraltro, l'età della tanto ambita "prima volta" tende progressivamente ad anticiparsi. Da quanto detto, ben si comprende come la corretta informazione sulle differenti metodiche contraccettive sia indispensabile per ridurre il rischio di gravidanze inattese e, ancor più importante, della trasmissione di malattie veneree (MST).

Nonostante il mercato proponga numerosi tipi di contraccettivi, pare che molti adolescenti vivano la propria sessualità in modo, diciamo, "superficiale", affrontandola forse con un po' di leggerezza.

Attenzione! Ribadiamo che l'unico metodo contraccettivo in grado di assicurare la totale copertura da malattie sessualmente trasmesse e di annullare il rischio di gravidanze indesiderate è la completa astensione dai rapporti sessuali (astinenza).

Fatta questa premessa, illustriamo in tabella tutte le differenti tipologie di metodi contraccettivi, che descriveremo in dettaglio alle pagine rispettivamente linkate.

Tra le pratiche contraccettive ormonali, invece – che però non tutelano dalle patologie infettive – un utilizzo regolare e costante della pillola estro-progestinica garantisce una protezione dalle gravidanze indesiderate che sfiora il 100% .

Come Scegliere il Giusto Contraccettivo

L'adeguatezza o meno di un contraccettivo rispetto ad un altro dipende moltissimo dalla soggettività e dall'interazione di coppia.

Avvalersi di metodi contraccettivi appropriati e saperli utilizzare correttamente è sinonimo di intelligenza e maturità .

Oltre al "rischio" gravidanza, si deve tenere in considerazione la possibilità reale di contrarre malattie sessualmente trasmissibili, evenienza probabile in caso di rapporti non protetti con partner multipli od occasionali.

Per far fronte alle problematiche appena descritte, sono stati identificati alcuni requisiti che un metodo contraccettivo "vicino alla perfezione" dovrebbe possedere:

Efficacia/sicurezza: massima protezione da gravidanze inattese e ***massima protezione da malattie sessualmente trasmesse, comprese gonorrea, clamidia, condilomi acuminati, candidosi, AIDS, sifilide, Herpes genitale ecc.; Semplicità d'utilizzo; Scarsi/nulli effetti indesiderati: oltre a quelli "a lungo termine", talvolta associati alle somministrazioni ormonali, ne esistono anche "a breve termine"; certi spermicidi, ad esempio, possono provocare irritazione sulle mucose della donna; Costo basso; Facile reperibilità; Possibilità di ripristino della totale capacità di concepimento in caso di abbandono del metodo contraccettivo; Basso impatto sulla qualità del rapporto: percezione ridotta o nulla del metodo durante il rapporto; Innocuità per un eventuale nascituro in caso di fallimento del metodo contraccettivo.

*** Sappiamo che chi cerca un "contraccettivo" è solitamente più interessato alla prevenzione del concepimento piuttosto che alla trasmissione di malattie infettive. Tuttavia, vista l'estrema importanza che riveste per la salute, abbiamo volutamente inserito al primo posto anche la capacità di proteggere dalle patologie veneree sessualmente trasmissibili.

Cosa può influenzare la scelta?

La scelta di un metodo contraccettivo piuttosto che un altro è influenzata da più elementi: