Contraccettivi Impiantabili: Bastoncino sottocutaneo e Spirale

I contraccettivi impiantabili sono mezzi di contraccezione appositamente pensati e formulati per essere impiantati/inseriti nel corpo della donna ed essere lasciati in sede per periodi di tempo prolungati al fine di espletare l'azione anticoncezionale.

Bastoncino anticoncezionale

Che cos'è il Bastoncino anticoncezionale?

Il bastoncino anticoncezionale - bastoncino sottocutaneo o bastoncino contraccettivo, che dir si voglia - è un contraccettivo impiantabile di tipo ormonale. Al suo interno, infatti, esso contiene un principio attivo di tipo progestinico - in particolare, l'etonogestrel - che viene gradualmente rilasciato nel corpo della donna espletando così la sua azione contraccettiva.

Shutterstock

Il bastoncino è morbido e flessibile, realizzato in materiale plastico che non si scioglie nel corpo e, più precisamente, in copolimero etilene vinilacetato; le dimensioni sono 4 centimetri di lunghezza per 2 millimetri di diametro.

Come funziona il Bastoncino anticoncezionale?

Una volta impiantato sottocute, il bastoncino rilascia gradualmente il principio attivo progestinico contenuto. Questo, entrando nel circolo sanguigno, va ad esercitare l'attività anticoncezionale.

Più precisamente, l'etonogestrel agisce principalmente inibendo l'ovulazione; oltre a ciò, il principio attivo induce modificazioni del muco cervicale, addensandolo e ostacolando in questo modo il passaggio degli spermatozoi.

Come si usa?

Il bastoncino sottocutaneo contraccettivo è precaricato all'interno di un applicatore monouso sterile che deve essere utilizzato da personale sanitario specializzato nell'inserimento di simili dispositivi contraccettivi.

Shutterstock

Il bastoncino sottocutaneo deve essere impiantato in momenti ben precisi che possono variare a seconda che si stia passando o meno dall'uso di un altro contraccettivo ormonale all'utilizzo del bastoncino.

Ad ogni modo, una volta stabilito il momento in cui impiantare il dispositivo, l'operatore sanitario somministrerà alla paziente un anestetico locale; dopodiché procederà con l'inserimento mediante l'uso dell'apposito applicatore. La sede di inserimento è la parte interna superiore del braccio non dominante.

Shutterstock

Una volta inserito, il bastoncino esercita una protezione da gravidanze indesiderate per tre anni; tuttavia, se la paziente è sovrappeso, il medico potrebbe consigliare di sostituire l'impianto ad intervalli di tempo inferiori.

Benché il dispositivo non debba causare fastidi o disagi, esso deve essere percepibile alla palpazione ed è importante verificarne regolarmente la presenza. Nel caso in cui non fosse possibile percepire il bastoncino, il medico deve essere subito allertato. In caso di dubbi circa la presenza del dispositivo, inoltre, è opportuno utilizzare metodi contraccettivi di barriera.

Cosa fare prima di usare il Bastoncino anticoncezionale

Prima di ricorrere all'utilizzo del bastoncino sottocutaneo, la donna sarà sottoposta ad una visita specialistica e a tute le analisi necessarie al fine di individuare la presenza di eventuali controindicazioni all'uso del dispositivo o la presenza di eventuali condizioni che richiedono particolare cautela o attenzione.

A questo proposito, pertanto, è molto importante che la donna informi il medico se soffre di disturbi o patologie di qualsivoglia tipo, così come è necessario informarlo nel caso in cui si stiano seguendo terapie farmacologiche o si stiano assumendo, siano stati recentemente assunti o si potrebbe assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, inclusi i farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC o "da banco"), i fitoterapici, i prodotti erboristici, gli omeopatici, ecc.

Effetti collaterali del Bastoncino anticoncezionale

Come qualsiasi altro farmaco, anche il bastoncino anticoncezionale può causare diversi effetti indesiderati, benché non tutte le donne li manifestino o li manifestino nel medesimo modo. Difatti, ogni persona può reagire in maniera soggettiva all'impianto del dispositivo, manifestando effetti collaterali differenti per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto.

Ad ogni modo, fra gli effetti collaterali che più comunemente possono manifestarsi con l'impiego del bastoncino anticoncezionale, ritroviamo:

Per maggiori informazioni circa gli effetti collaterali meno comuni si rimanda alla lettura del foglietto illustrativo del bastoncino anticoncezionale prescritto dal ginecologo.

Controindicazioni: quando NON usare il Bastoncino anticoncezionale

L'utilizzo del bastoncino anticoncezionale è controindicato in tutti i seguenti casi:

Allergia nota all'etonogestrel in esso contenuto e/o ad uno o più degli altri componenti dell'impianto;

all'etonogestrel in esso contenuto e/o ad uno o più degli altri componenti dell'impianto; In presenza di trombosi ;

; Se si soffre, o si è sofferto in passato, di ittero , gravi patologie epatiche o tumori del fegato ;

, o ; Se si è affetti, si sono avuti in passato o si è a rischio di sviluppare cancro del seno o tumori degli organi genitali ;

o ; In presenza di sanguinamento vaginale avente origine sconosciuta.