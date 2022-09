Che cos'è la Contraccezione d'emergenza? La contraccezione di emergenza - o contraccezione di urgenza - si effettua in seguito ad un rapporto sessuale non protetto o non protetto in maniera adeguata, oppure in seguito al fallimento di metodi contraccettivi. I contraccettivi di emergenza (o contraccettivi di urgenza, che dir si voglia) utilizzati in questi casi possono essere per uso orale e di tipo ormonale (pillola del giorno dopo e dei cinque giorni dopo), oppure impiantabili (spirale o IUD al rame). Nel corso dell'articolo si vedranno, pertanto, le principali caratteristiche dei contraccettivi usati in caso di emergenza. Shutterstock NOTA BENE In nessun caso i contraccettivi d'emergenza devono essere utilizzati come metodi contraccettivi abituali. Essi vanno utilizzati solo in casi di effettiva necessità ed urgenza , per l'appunto, in seguito ad un rapporto sessuale considerato a rischio di gravidanze indesiderate.

Pillola dei cinque giorni dopo La pillola dei cinque giorni dopo è un altro mezzo contraccettivo d'emergenza di tipo ormonale. Contiene il principio attivo ulipristal acetato e deve essere assunta il prima possibile e comunque entro 5 giorni (120 ore) da un rapporto sessuale che si ritiene possa esporre, per un motivo o per l'altro, al rischio di gravidanze non volute (rapporto non protetto, fallimento del metodo contraccettivo usato, ecc.). Come si assume? La pillola dei cinque giorni dopo si assume per via orale; deve essere deglutita intera con acqua. Il farmaco può essere assunto in qualsiasi momento del ciclo mestruale e in qualsiasi momento della giornata, indifferentemente a stomaco pieno o vuoto. Come funziona la pillola dei 5 giorni dopo? L'ulipristal acetato contenuto nella pillola dei cinque giorni è un anti-progestinico che, una volta assunto, si lega con grande affinità al recettore del progesterone, andando ad inibire o ritardare l'ovulazione attraverso la soppressione dell'innalzamento dell'ormone luteinizzante (LH). Se il rapporto sessuale considerato a rischio di verifica prima dell'inizio dell'ovulazione , l'ulipristal acetato impedisce la fecondazione . Se, invece, il rapporto sessuale si è verificato quando il processo dell'ovulazione è già iniziato , il principio attivo in questione è in grado di posticipare l'ovulazione di alcuni giorni . Se il processo di impianto è già iniziato , l'ulipristal acetato non ha alcun effetto. Effetti collaterali e controindicazioni Fra gli effetti collaterali che più comunemente possono insorgere in seguito all'uso della pillola dei cinque giorni dopo, ricordiamo: nausea, vomito, mal di testa, spotting, alterazioni dell'umore, stanchezza e spossatezza, dolori al basso ventre, irregolarità del ciclo mestruale. Le principali controindicazioni all'uso della pillola del giorno dopo riguardano principalmente l'allergia nota a qualsiasi componente del farmaco e la presenza di gravidanza. Serve la ricetta medica? La pillola dei cinque giorni dopo è - relativamente da poco (anno 2020) - inquadrata come farmaco senza obbligo di prescrizione (SOP), sia per le donne maggiorenni che per le minorenni. Pertanto, può essere liberamente acquistata in farmacia senza necessità di presentare la ricetta medica. Per approfondire: Pillola dei 5 Giorni Dopo: cos'è e come funziona? Serve la ricetta?