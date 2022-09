Contraccettivi chimici o spermicidi: quali sono i migliori? Posso sostituire pillola o preservativo?

Quali sono i migliori?

Esistono vari tipi di contraccettivi chimici ad azione spermicida: gel, spray, creme, supposte / ovuli vaginali, schiume, pellicole ecc.

Ad oggi non si possiedono dati sufficiente a stimare quale forma sia più efficacie di un'altra. Di certo, in tal caso, quel che conta di più è la corretta applicazione - intesa sia come posizionamento del principio attivo, sia come tempistica dal rapporto.

Pertanto, è tutto sommato consigliabile usare il tipo di spermicida che meglio (più facilmente) si riesce ad utilizzare, e soprattutto associarlo ad un contraccettivo a barriera.

Un altra discriminante che potrebbe incidere sulla scelta di uno spermicida rispetto ad un altro è la presenza o meno di effetti collaterali. Sappiamo che questi prodotti alternan il pH della donna e possono di conseguenza irritare le mucose creando sintomi e disagio.

Non di meno - ma in tal caso è consigliabile abbandonare l'intera categoria - questa mutazione del pH può favorire la proliferazione di un microbiota non fisiologico, fino alla comparsa di vere e proprie batteriosi o micosi.