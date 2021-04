Proprio per le peculiari caratteristiche distintive, la pelle del contorno occhi appare molto suscettibile al ristagno di liquidi interstiziali e di sangue ; inoltre, quest'area risulta chiaramente più secca e permeabile rispetto alle altre zone del viso. Tutto ciò si traduce in una naturale predisposizione verso borse, occhiaie e rughe d'espressione.

Per "contorno occhi" s'intende quella precisa zona che circonda gli occhi, nota precisamente come area perioculare . Se paragonato alle altre zone del viso, notiamo che il contorno occhi si distingue per più caratteristiche:

Anche le borse sono inestetismi tipici del contorno occhi: si tratta di un tipico gonfiore che si accentua in determinate circostanze (al risveglio, in condizioni di forte stress o di lettura intensa, dopo un pasto ipersalato, ecc.) e sono molto evidenti durante l'età matura.

Cosmetici per il Contorno Occhi

Indipendentemente dal tipo di pelle, la zona critica del contorno occhi richiede sempre un trattamento cosmetico molto delicato. Che sia secca, grassa o mista poco importa: questa zona è sempre estremamente sensibile e, come tale, richiede molte attenzioni. Ricordiamo, infatti, che la pelle del contorno occhi tende a ribellarsi più spesso ad insulti fisici e chimici rispetto alle altre zone del viso.

Da non dimenticare, inoltre, che quest'area è molto più a rischio di rughette, zampe di gallina ed imperfezioni tipiche dell'età: proprio per posticipare quanto più possibile la manifestazione di tali (inevitabili) inestetismi, il trattamento antiage mirato al contorno occhi dovrebbe iniziare già intorno ai 28-30 anni.

Per promuovere la salute della zona critica "contorno occhi" è anzitutto indispensabile proteggere gli occhi dall'inquinamento ambientale e dalle piccole irritazioni legate ad applicazioni ripetute di prodotti per il make-up: quindi via libera agli occhiali da sole ed a creme idratanti ed elasticizzanti. Questa zona, infatti, richiede di essere mantenuta quanto più possibile idratata attraverso l'applicazione quotidiana di prodotti specifici dall'azione profondamente idratante e nutriente, come una crema per il contorno occhi.

Un prodotto ideale per il make-up del contorno occhi non deve tuttavia essere eccessivamente untuoso: da preferire le emulsioni leggere, i sieri e i gel arricchiti con principi attivi funzionali dalle proprietà rigeneranti, nutrienti, antiossidanti ed antiage. Inoltre, vista la spiccata fragilità e sensibilità della zona, i prodotti per il contorno occhi dovrebbero essere arricchiti anche di sostanze stimolanti il microcircolo e di filtri protettivi solari per minimizzare i rischi da fotoinvecchiamento.

Cosmetici Antirughe per il Contorno Occhi

Come accennato, i cosmetici ad azione antirughe per il contorno occhi dovrebbero essere impiegati già a partire dai 28-30 anni di età, se non per contrastare le prime rughe che potrebbero non essersi ancora manifestate, almeno per prevenirle e ritardarne il più possibile l'insorgenza.

Per essere efficaci, i cosmetici antirughe per il contorno occhi dovrebbero contenere, pertanto, una serie di ingredienti attivi in grado sia di idratare e nutrire la pelle, sia di contrastare i fattori che ne favoriscono l'invecchiamento, come le sostanze antiossidanti (vitamine C ed E, coenzima Q10, ecc.) e le sostanze elasticizzanti.

Alcuni cosmetici antirughe per il contorno occhi possono contenere anche sostanze che decontraggono i muscoli mimici (sostanze e cosmetici "botox-like").

Questi cosmetici possono essere formulati in differenti modi e, più precisamente, sotto forma di creme, gel, oppure sieri. Così facendo, è possibile andare incontro alle esigenze di ciascun individuo.

Cosmetici contro Borse e Occhiaie

Viste le cause principali della formazione di borse ed occhiaie, i cosmetici anti-occhiaie ed anti-borse vengono formulati con ingredienti in grado di favorire e proteggere la microcircolazione della delicata area del contorno occhi. Esempi di tali ingredienti sono gli estratti vegetali di rusco o di centella asiatica.

Allo stesso tempo, sono molto utili anche le sostanze ad azione lenitiva, calmante, antiedemigena ed antinfiamamtoria; proprietà possedute, ad esempio, dagli estratti vegetali di amamelide o calendula.

Anche in questo caso, i cosmetici anti-occhiaie ed anti-borse possono essere formulati sotto forma di creme, gel o sieri.

