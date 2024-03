Cos'è il contorno labbra? Il contorno labbra è un'area del volto particolarmente delicata e sensibile. Insieme al contorno occhi, questa zona tende a subire gli effetti di agenti esterni ed invecchiamento in maniera più rapida rispetto ad altre parti del viso. Difatti, le labbra sono perennemente sottoposte a numerosissimi movimenti, regolarmente eseguiti per masticare, parlare, sorridere, baciare e quant'altro. Oltre a ciò, il sottilissimo strato di pelle che circonda le labbra è molto suscettibile agli insulti atmosferici: il vento, il freddo, gli sbalzi termici ed i raggi UV, solari od artificiali, aggrediscono continuamente questa zona, rendendola via via più debole. Per questa ragione, quando non viene accuratamente trattata con prodotti specifici ad azione nutriente, antiage e idratante, la zona del contorno labbra si può seccare ed irritare, divenendo più sensibile. Vediamo, dunque, come possiamo prenderci cura delle labbra. Shutterstock

Problematiche del contorno labbra Fra le varie problematiche che possono interessare la zona del contorno labbra ritroviamo secchezza e rughe. Le rughe rappresentano i segni visibili dei processi di invecchiamento che naturalmente si verificano nella pelle a causa del trascorrere del tempo. In particolare, come già detto, le labbra e il loro contorno sono aree in cui la pelle è particolarmente sottile e delicata, per tale ragione, sono fra le prime zone a manifestare i segni del tempo. Nel dettaglio, le labbra tendono ad accogliere piccolissime (ma numerose) rughe che possono decorrere in tutte le direzioni, fino a giungere al naso. Con il progredire dell'età, le rughe divengono sempre più profonde. Dall'altro lato, la disidratazione e la secchezza delle labbra e del loro contorno - che, spesso e volentieri, portano anche all'insorgenza di screpolature - sono fra i fattori più comuni che possono manifestarsi su quest'area del volto. Tralasciando eventuali cause patologiche, la secchezza delle labbra può essere provocata dall'azione di agenti atmosferici (sole, vento, freddo, raggi UV, ecc.), dall'uso di detergenti troppo aggressivi o da un eccesso di detersione. A differenza delle rughe, però, disidratazione e secchezza delle labbra sono fenomeni che non si manifestano solo con l'invecchiamento, ma che si possono verificare anche in giovane età. Da quest'osservazione appare chiara l'importanza di contrastare e, soprattutto, prevenire questi disturbi attraverso l'uso di prodotti specificatamente formulati.

Trattamenti cosmetici per il contorno labbra Per prevenire e contrastare (nei limiti del possibile) la comparsa di disidratazione, secchezza e rughe delle labbra e del loro contorno, si può ricorrere all'impiego di numerosi tipi di cosmetici, appositamente formulati per prendersi cura di questa delicata e preziosa zona. Cosmetici antirughe Poiché le rughe sono considerate un inestetismo da eliminare, o quantomeno ridurre, i cosmetici più richiesti per definire il contorno delle labbra sono proprio quelli a base di ingredienti antietà ed antirughe. Il mercato offre una grande varietà di prodotti utili per contrastare questi inestetismi del tempo, fra cui certamente spiccano i sieri e le creme antirughe, cui si associano balsami e stick labbra formulati con diversi tipi di ingredienti dalle differenti proprietà al fine di rispondere alle molteplici esigenze di labbra e contorno labbra con rughe. Ad esempio, questi prodotti possono essere formulati con acido ialuronico (dalle proprietà profondamente idratanti), sostanze nutrienti (burro di cacao, burro di karité, ecc.), sostanze antiossidanti ed altri ingredienti ad azione antirughe. Cosmetici contro la secchezza delle labbra Come accennato, l'altro problema che frequentemente affligge il contorno labbra e le labbra è rappresentato dalla disidratazione della zona, cui consegue la comparsa di secchezza e screpolature. Per ovviare a questo inconveniente - evitandone le conseguenze - i prodotti cosmetici più indicati sono sicuramente quelli formulati con agenti idratanti, nutrienti, emollienti, antiossidanti e protettivi solari. Per approfondire: Contorno labbra: quali creme anti-age scegliere e quando iniziare?

Esercizi e massaggi per labbra Per migliorare l'aspetto delle labbra, definendone al contempo i contorni e per prevenire l'insorgenza delle rughe, è possibile cimentarsi in alcuni esercizi specifici di ginnastica facciale, oppure mettere in pratica alcune tecniche di massaggio. Ginnastica facciale per labbra La ginnastica facciale può costituire un potenziale alleato nel ritardare il più possibile la comparsa delle rughe del contorno labbra. A tale scopo, sono diversi gli esercizi che si possono effettuare. In questo caso, ne proponiamo uno semplice e rapido da eseguire: Spingere le labbra in avanti come se si volesse baciare qualcuno, accentuando molto il movimento, in maniera tale da contrarre i muscoli della zona.

Mantenere la posizione per cinque secondi, poi rilassare.

Dopo aver rilassato le labbra, appoggiare il dito indice su di esse esercitando una certa pressione, tentando allo stesso tempo di sorridere. Dopodiché, rilassare.

L'esercizio completo deve essere ripetuto almeno dieci volte tutti i giorni. Massaggi delle labbra I massaggi delle labbra possono essere utili per "rassodare" le labbra, favorendo nel contempo un perimetro più definito. Inoltre, alcune tecniche di massaggio possono essere utili anche per incentivare l'assorbimento di specifici prodotti cosmetici. Di seguito, sono proposti due differenti tipi di massaggi delle labbra: Appoggiare i polpastrelli del dito indice e medio ai lati delle labbra; imprimere una delicata pressione in questa zona, spingendo la pelle verso l'alto. A questo punto, massaggiare con movimenti circolari, spingendosi su tutto il contorno della labbra. Ripetere i massaggi per una decina di volte.

Picchettare delicatamente il contorno labbra con i polpastrelli, preferibilmente dopo aver applicato una crema idratante/nutriente specifica per questa zona.