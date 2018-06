Chiaramente, la conservazione del latte materno si rende necessaria quando questo viene estratto (o tirato, che dir si voglia) dalle mammelle della madre che non può allattare al seno il proprio bambino. Al fine di garantire l'integrità e la sicurezza d'uso di questo prezioso alimento, esso deve essere riposto in appositi contenitori e conservato nelle giuste condizioni subito dopo l'operazione di tiraggio.

La corretta conservazione del latte materno è di fondamentale importanza per mantenere le caratteristiche dell'alimento e per garantire la sicurezza del bambino che lo assumerà.

Tuttavia, se la madre è in grado di produrre il latte materno, è bene fornirlo al neonato anche quando l'allattamento al seno non è fisicamente possibile. Difatti, questo prezioso alimento contiene tutti i nutrienti di cui il bambino ha bisogno ( proteine , vitamine , lipidi , sali minerali , zuccheri ), cui si aggiungono anticorpi , cellule della difesa, enzimi e fattori di crescita assolutamente necessari per il corretto sviluppo del nuovo nato . Alla luce di quanto appena detto, appare chiaro come la conservazione del latte materno dopo la sua estrazione dal seno sia indispensabile per garantire il mantenimento di tutte le sue caratteristiche nutrizionali.

Le cause che possono portare ad impedire l' allattamento al seno sono molteplici, dalle patologie post-natali che richiedono trattamenti particolari, fino ad arrivare ai disturbi che possono colpire il seno della madre ( ragadi , ingorgo mammario , mastite , ecc.) ostacolando l'attaccamento del bambino, o ancora, la necessità di doversi allontanare per periodi di tempo più o meno lunghi (ad esempio, per riprendere l'attività lavorativa).

Fermo restando l'importanza dell' allattamento al seno , vi sono condizioni nelle quali questo gesto naturale e fondamentale per il neonato non può essere effettuato.

Come Fare

Regole Generali per la Conservazione del Latte Materno Per garantire la corretta conservazione del latte materno - quindi l'integrità e le caratteristiche nutrizionali dell'alimento - è di fondamentale importanza adottare alcuni accorgimenti e seguire un insieme di regole generali. Dove Conservare il Latte Innanzitutto, per la conservazione del latte materno, è necessario utilizzare contenitori appositamente ideati per questo tipo di utilizzo che devono essere sterilizzati prima di ogni uso. La sterilizzazione può avvenire per bollitura, o ancor meglio mediante l'uso di appositi sterilizzatori acquistabili in farmacia, parafarmacia o negozi specializzati (ad esempio, sterilizzatori per microonde). I contenitori possono essere: Recipienti in vetro dotati di tappo;

dotati di tappo; Recipienti in materiale per alimenti dotati di tappo e adatti allo stoccaggio e alla conservazione dello stesso latte;

dotati di tappo e adatti allo stoccaggio e alla conservazione dello stesso latte; Sacche monouso in materiale per alimenti appositamente realizzate per la conservazione del latte materno. La maggior parte dei suddetti contenitori può essere attaccata direttamente al tiralatte, in questo modo l'alimento - man mano che viene estratto - è immediatamente raccolto nel recipiente o nella sacca per la conservazione. Allo stesso modo, i recipienti in vetro e quelli in materiale alimentare offrono la possibilità di avvitare su di essi - oltre al tappo e al tiralatte - anche la tettarella, in modo da somministrare direttamente l'alimento senza necessità di travasarlo.

Nota Bene È bene ricordare che - per garantire la giusta igiene - tutti i componenti del tiralatte che entrano in contatto con il seno della madre e con il latte (coppa, contenitore di raccolta, ecc.) devono essere lavati e sterilizzati secondo le modalità riportate sulla confezione dello strumento impiegato (per informazioni più approfondite in merito, leggi gli articoli dedicati: Tiralatte Elettrico e Tiralatte Manuale).

Tempi e Modalità di Conservazione del Latte Materno Una volta estratto l'alimento e trasferito all'interno degli appositi contenitori, la conservazione del latte materno può avvenire con differenti modalità in funzione del momento in cui si intende utilizzarlo. Difatti, se il latte deve essere somministrato al bambino nel giro di poche ore, è possibile conservarlo a temperatura ambiente (purché sia inferiore ai 25°C); mentre se il latte estratto serve a costituire una scorta da utilizzare nel lungo termine, allora è possibile procedere con la refrigerazione o con il congelamento. Ad ogni modo, i tempi, le modalità e le temperature di conservazione del latte materno sono riportati nella seguente tabella:

Tempo di Conservazione Temperatura e Modalità di Conservazione Circa 3-4 ore A temperatura ambiente - che deve essere inferiore ai 25°C - e in recipiente idoneo ben chiuso.

Se la temperatura ambiente supera i 25°C (come accade, ad esempio, in estate), conservare l'alimento in frigorifero anche se deve essere consumato entro 3-4 ore. 12 ore In caso di latte scongelato, se il contenitore è stato aperto. 24 ore In caso di latte materno scongelato, in frigorifero a temperature comprese fra 0 e 4°C e in recipienti ben chiusi.

In caso di latte appena tirato, all'interno di una borsa termica con blocchetti refrigeranti ad una temperatura inferiore ai 15°C. Dai 3 ai 5 giorni circa In caso di latte fresco, in frigorifero (ma non nello sportello) ad una temperatura di 0-4°C e all'interno di recipienti ben chiusi. Qualche settimana Nel vano freezer all'interno del frigorifero (solo latte fresco). Circa 3-4 mesi In un normale freezer che non si trova all'interno del frigorifero (solo latte fresco). Circa 6 mesi In un congelatore in grado di raggiungere temperature molto basse, indicativamente, da -18°C a -20°C (solo latte fresco).

Prima di mettere il recipiente o la sacca contenente il latte materno in frigorifero o in congelatore, è bene apporre su questi ultimi un'etichetta su cui annotare la data di estrazione. In questo modo, è possibile sapere quando ha avuto inizio la conservazione del latte materno in questione anche a distanza di tempo.