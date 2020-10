Sintomi e Complicanze Per approfondire: Sintomi Congiuntivite Sintomi Congiuntivite: Come si Manifesta? Tutte le varie forme di congiuntivite sono accomunate da alcuni sintomi ricorrenti: primi fra tutti l'arrossamento degli occhi (iperemia congiuntivale) e la lacrimazione, spesso piuttosto abbondante. Anche la fotofobia, ovvero l'ipersensibilità e l'intolleranza alla luce, è un sintomo comune a quasi tutte le forme di congiuntivite (fatta eccezione per alcune varianti batteriche). Tipici della congiuntivite allergica sono invece il prurito, il gonfiore e la presenza follicoli; diversamente, la forma virale si distingue per il caratteristico ingrossamento dei linfonodi periauricolari e sottomandibolari e per le secrezioni oculari piuttosto scarse. Le infezioni congiuntivali indotte da batteri sono facilmente riconoscibili per l'emissione di un secreto appiccicoso giallastro, talvolta verdognolo, dall'occhio: queste secrezioni dense tendono ad "incollare" le ciglia rendendo difficile la schiusura delle palpebre. Shutterstock Quanto dura la Congiuntivite? In genere, la congiuntivite è un processo infettivo di facile risoluzione: quando trattata in modo tempestivo e adeguato, fin dai primi sintomi, si risolve nell'arco di breve tempo senza complicanze. Il disturbo acuto può essere acuto se persiste al massimo quattro settimane; oltre questo periodo di tempo, si parla di congiuntivite cronica. Possibili Complicanze In alcuni pazienti, la congiuntivite può evolvere in forme più severe. Per esempio, una congiuntivite allergica complicata può progredire fino a coinvolgere la cornea (cheratite); in altri casi, l'infezione può creare dermatite palpebrale ed ulcera corneale (lesione della cornea responsabile di opacizzazione corneale, offuscamento della visione e lesioni cicatriziali nell'occhio). Le congiuntiviti virali possono essere accompagnate anche da sintomi generali, come febbre, malessere e dolori muscolari. Ricordiamo, inoltre, che le congiuntiviti virali sono estremamente contagiose; pertanto, per evitare il diffondersi dell'infezione, si raccomanda di rispettare scrupolosamente tutte le norme igieniche.

Diagnosi Diagnosi di Congiuntivite: come viene formulata? La diagnosi si basa sulla valutazione clinica: l'oculista con il solo esame obiettivo è in grado di capire se si tratta di una congiuntivite. Sempre opportuna è la diagnosi differenziale, soprattutto per valutare la terapia più adeguata per quella specifica forma di congiuntivite. I vari test diagnostici, raccomandati in tutti i casi di sospetta congiuntivite, prevedono esami colturali, strisci per l'analisi citologica (cellulare) e colorazione di Gram. In genere, la diagnosi inizia con una minuziosa analisi dell'occhio: in questa sede, si valuterà il grado di arrossamento e gonfiore palpebrale/congiuntivale. In caso di congiuntivite da Clamidia dell'adulto e del neonato, si procede con una serie di test immuno-diagnostici, eventualmente supportati da analisi colturali. Nei casi più complessi, in cui la possibilità di carcinoma sebaceo è palpabile, si raccomanda una biopsia della congiuntiva bulbare. Diagnosi differenziale Prima di intraprendere qualsiasi cura, è importante la diagnosi differenziale tra la congiuntivite ed altre malattie che comportano sintomi simili, quali in particolare: uveite, glaucoma, cheratite (infiammazione della cornea), traumi agli occhi e sclerite (infiammazione della sclera oculare, non necessariamente correlata alla congiuntivite).