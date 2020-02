Congiuntivite Allergica: Diagnosi, Cura, Prevenzione

Nonostante la diagnosi sia piuttosto semplice, non è raro che la congiuntivite allergica venga confusa con una patologia dai sintomi affini. Per evitare di sbagliare la cura, è indispensabile accertare la diagnosi e, laddove sia possibile, identificare l'allergene responsabile. La diagnosi differenziale dev'essere posta con:

La diagnosi ha inizio con un'attenta visita oculistica supportata dall' anamnesi , cioè dalla raccolta di informazioni e sintomi riportati dal paziente. Per completare la visita, il soggetto viene normalmente sottoposto a test investigativi più approfonditi, al fine di identificare con precisione l'allergene responsabile della reazione allergica. A tale scopo, è necessario eseguire una serie di test in laboratorio:

Ricordiamo brevemente che la congiuntivite su base allergica si differenzia proprio in base all'agente causale (quindi all'allergene che l'ha provocata): il polline , gli acari della polvere , l'epitelio degli animali domestici, oppure alcune sostanze contenute nelle lenti a contatto o in certi cosmetici possono originare, nei pazienti sensibili, reazioni allergiche alla congiuntiva.

L'osservazione obiettiva eseguita dal medico rimane comunque essenziale sia per accertare una supposta congiuntivite allergica, sia per identificare l'allergene coinvolto nella reazione allergica .

A differenza delle altre forme d' infiammazione della congiuntiva , la congiuntivite allergica è relativamente semplice da diagnosticare: i sintomi d'esordio sono infatti piuttosto caratteristici e facilmente riconoscibili. La congiuntivite allergica si distingue per l' evidente gonfiore ed il feroce prurito che insorgono improvvisamente in seguito all'esposizione ad allergeni.

Terapia

Come si Cura la Congiuntivite Allergica?

La terapia per eccellenza contro la congiuntivite allergica consiste nell'evitare o nel ridurre al minimo il contatto con l'allergene responsabile; eventualmente, si consiglia di non indossare le lenti a contatto e di non truccarsi fino a quando non sarà stata accertata l'origine della reazione allergica.

La terapia - di competenza esclusivamente medica - si avvale dell'utilizzo di pomate oftalmiche/colliri a base di principi attivi antistaminici (per ridurre il prurito) e/o di corticosteroidi (per esercitare una potente azione sfiammante).

I colliri antiallergici sono, appunto, preparati con principi attivi antistaminici, come ad esempio, tonzilamina o feniramina.

Per approfondire:

Pur non agendo in alcun modo sulla causa scatenante, i colliri antinfiammatori a base di corticosteroidi sono farmaci indispensabili ai fini della guarigione perché capaci di determinare una potente azione antinfiammatoria a livello oculare, alleviando sintomi come gonfiore ed arrossamento in tempi brevi.

In presenza di una forma di congiuntivite allergica particolarmente aggressiva, è pensabile una doppia terapia consistente nell'utilizzo congiunto di colliri (applicazione topica) e farmaci da assumere per bocca( via orale).

Lo sapevi che... I colliri antistaminici agiscono bloccando l'azione dell'istamina, un potente mediatore chimico coinvolto in fenomeni allergici ed infiammatori. Così facendo, gli antistaminici prevengono od alleviano i sintomi della reazione allergica.

Quando i sintomi della reazione allergica sono piuttosto sopportabili, è possibile ricorrere, per alcuni giorni, a prodotti di libera vendita che associano principi attivi ad azione decongestionante ed antistaminici.

I colliri decongestionanti - che agiscono inducendo un restringimento dei vasi sanguigni della congiuntiva - allontanano in tempi relativamente brevi i sintomi caratteristici della congiuntivite allergica, ovvero lacrimazione, iperemia (arrossamento oculare) e gonfiore.