Congiuntivite Allergica: Cause e Sintomi

Che cos'è

Cos'è la congiuntivite allergica?

La congiuntivite allergica è un processo infiammatorio a carico della congiuntiva indotto da un qualsiasi allergene, sia questo una sostanza chimica (ad esempio, soluzioni delle lenti a contatto) o naturale (ad esempio, pollini).

Probabilmente, la congiuntivite allergica è la più comune reazione d'ipersensibilità di tipo I (allergie IgE mediate) che interessa grossomodo il 20% delle allergie totali.

Malgrado non sia stato ancora identificato un farmaco veramente efficace per curarla, la congiuntivite allergica si può prevenire adottando specifiche misure precauzionali di carattere igienico-comportamentale. Per ridurne i sintomi caratteristici - quali prurito, arrossamento oculare, intolleranza alla luce e gonfiore palpebrale - i farmaci antistaminici e/o corticosteroidi (colliri/pomate oftalmiche e compresse) sono indubbiamente i più indicati.