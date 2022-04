Congiuntivite Allergica: Sintomi Allergia agli Occhi, Cause e Rimedi

Cause e Fattori di Rischio

Tipica del periodo primaverile, ma non solo, l'infiammazione della congiuntiva su base allergica è il risultato di una qualsiasi forma di allergia a pollini, graminacee, polveri e quant'altro.

Le reazioni allergiche oculari - la più frequente delle quali è la congiuntivite - sono causate dall'esposizione ad una sostanza a cui l'organismo è particolarmente sensibile. Questa innesca un forte meccanismo di difesa, a volte smisurato, per eliminarla.

L'allergia può manifestarsi sia nell'occhio, sia nei suoi annessi con un'irritazione intensa, arrossamento, gonfiore, lacrimazione, pizzicore, bruciore e visione offuscata. La reazione, inoltre, può far parte di un contesto più generale, associandosi ad altri disturbi, quali congestione o prurito nasale, starnuti, orticaria, tosse ed emicrania.

Perché gli Occhi sono così suscettibili agli Allergeni?

La superficie dell'occhio è così vulnerabile, in quanto si trova costantemente a contatto con l'aria, dove sono dispersi gli agenti allergizzanti.

Nelle allergie oculari, le palpebre e la congiuntiva (la membrana che riveste l'interno della palpebra e la sclera) reagiscono al contratto con le sostanze irritanti, denominate allergeni, liberando istamina.

Congiuntivite Allergica: quali sono le cause principali?

Trattandosi di una forma allergica, anche questo tipo di congiuntivite rappresenta una risposta immunitaria, anomala ed esagerata, dell'organismo al contatto con un allergene.

I sintomi prodotti dalla congiuntivite allergica esordiscono dopo "l'erroneo riconoscimento" di pollini, polveri od altri elementi da parte del sistema immunitario, che li identifica come sostanze potenzialmente pericolose per l'organismo.

Il prurito intenso, la lacrimazione abbondante e l'effettivo edema palpebrale sono dovuti al rilascio di istamina ed altre sostanze vasoattive prodotte dai mastociti localizzati a livello congiuntivale. Nel loro insieme, queste molecole stimolano la dilatazione dei vasi sanguigni ed irritano le terminazioni nervose; viene così favorita una sovrapproduzione di secreto lacrimale.

Congiuntivite Allergica: Perché in Primavera?

Con l'arrivo della primavera - nei soggetti suscettibili - la reazione allergica è scatenata dai pollini di erbe, arbusti o alberi, che vengono trasportati dall'aria.

Le allergie oculari compaiono, quindi, nel periodo dell'anno in cui sono presenti i pollini che causano questa reazione, seguendo il ciclo vitale della pianta responsabile e sulla base del quale vengono realizzati i calendari pollinici. Ad esempio, i pollini di Ambrosia sono responsabili di un numero sempre maggiore di allergie tra la tarda estate e l'inizio dell'autunno.

Allergie Oculari negli ambienti domestici

Le allergie oculari non sempre dipendono da un pic-nic su un bel prato fiorito. Alcuni degli allergeni più comuni, infatti, si trovano proprio in casa: pelo di gatti e cani, acari della polvere e muffe. Oggi, le abitazioni sono perfettamente isolate, limitando un ricambio d'aria. Ciò le rende, in modo paradossale, meno sane, poiché si creano le condizioni ideali affinché gli allergeni si possano concentrare.

Contro l'allergia, bisogna curare la pulizia degli ambienti domestici e cambiare più spesso i filtri dell'aria dei sistemi di condizionamento. Inoltre, andrebbe evitato un arredamento che possa favorire l'accumulo delle sostanze allergeniche (come tendaggi, cuscini o tappeti).

Congiuntivite Allergica: quando dipende da skin care e trucco

L'allergia oculare può dipendere dai cosmetici: ombretti, mascara, creme per il viso o il contorno occhi; anche gli smalti possono entrare a contatto con gli occhi attraverso le mani. Le sostanze allergizzanti contenute nei cosmetici non sempre danno una reazione immediata, pertanto sono spesso difficili da identificare. Questo non significa che bisogna rinunciare al make up: una volta individuato un prodotto sospetto, basta sostituirlo con uno simile. Spesso, infatti, è un particolare componente a risultare irritante, come un colorante o un profumo.