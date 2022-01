Congestione Nasale - Naso Chiuso

Definizione La congestione nasale è sinonimo di naso chiuso ed ostruzione nasale. Stiamo parlando di un comunissimo disturbo delle vie respiratorie, contraddistinto da due elementi costanti: Accumulo di muco all'interno della cavità nasale

all'interno della cavità nasale Infiammazione dei tessuti di rivestimento della cavità nasale Cos'è la Congestione Nasale? La congestione nasale è un sintomo assai ricorrente in numerosissime patologie, quali ostruzione respiratoria, congestione congiuntivale, rinorrea, rinite virale, allergie, raffreddore e molte altre. Ogni individuo, almeno una volta nella vita, ha lamentato sintomi da congestione nasale: da quanto detto, si comprende quanto il disturbo sia diffuso e frequente.

Pur essendo una malattia popolare (se così è possibile definirla), la congestione nasale crea disagi più o meno importanti, specie quando si manifesta nella sua forma cronica. Ad ogni modo, i pazienti colpiti da congestione nasale tendono ad autogestire il disturbo, ricorrendo a rimedi naturali fai-da-te, oppure a farmaci da banco consigliati da amici o parenti. Pur essendo un fenomeno totalmente reversibile e di semplice risoluzione (nella maggior parte dei casi), non dobbiamo dimenticare i consigli di figure esperte nel settore sanitario, sempre fondamentali. Difatti, trascurare la malattia fa sì che il fenomeno della congestione nasale rimanga ampliamente ignorato nella propria dimensione epidemiologica: le conseguenze di questo approccio - evidentemente errato - innescano una serie di effetti non solo per il paziente medesimo, ma anche per il sistema sanitario in sé.

L'obiettivo di questo articolo è informare il lettore su cause, sintomi e conseguenze della malattia; nonostante le strategie terapeutiche descritte, ricordiamo che la richiesta di un consulto medico è sempre e comunque il primo accorgimento da considerare, anche in caso di un semplice disturbo come la congestione nasale.

Congestione Nasale nel neonato Se nell'adulto o nell'adolescente la congestione nasale costituisce "solamente" un disagio presto risolvibile, nel neonato il naso chiuso può creare serie conseguenze. Inconsciamente, il neonato tende a respirare solamente con il naso: pertanto, la congestione nasale nel bambino appena nato potrebbe interferire con l'allattamento (non riesce ad alimentarsi), oltre a causare deficit respiratori anche gravi.