La congelazione o congelamento degli ovuli è un procedimento che prevede il prelievo e la conservazione tramite congelamento, per l'appunto, delle cellule uovo (ovociti od ovuli, che dir si voglia) della donna. Più precisamente, in questi casi si parla di crioconservazione degli ovociti. Grazie all'avvento delle nuove tecnologie, oggi è possibile ricorrere al congelamento degli ovuli con buone possibilità di sopravvivenza degli stessi, permettendone così l'utilizzo al fine di ottenere una gravidanza anche diversi anni dopo il loro congelamento. Il congelamento degli ovuli è una tecnica di preservazione della fertilità. Shutterstock

noti per avere ripercussioni negative sulla fertilità; Nel caso in cui, per motivazioni personali, voglia programmare una maternità in futuro e, pertanto, voglia preservare la propria fertilità garantendosi una maggior probabilità di successo se, con il passare del tempo, si dovesse trovare ad andare incontro a difficoltà nel concepimento per via di una naturale e fisiologica riduzione della sua fertilità. Nelle situazioni di questo tipo, si parla di "social freezing". Nota bene È molto importante essere consapevoli del fatto che il congelamento degli ovuli non assicura una gravidanza certa in futuro, ma ne può aumentare la possibilità. La percentuale di successo, infatti, può essere anche molto bassa e può dipendere da numerosi fattori, fra cui l'età cui sono stati prelevati gli ovociti e l'età cui si decide di utilizzare quelli congelati. Inoltre, è altrettanto opportuno essere al corrente che, benché le tecniche di conservazione siano migliorate notevolmente con il passare del tempo, non sempre gli ovociti congelati sopravvivono allo scongelamento.

Quando fare il Congelamento degli Ovuli? Sebbene non esista un'età massima per ricorrere al congelamento degli ovuli, in genere, si consiglia di effettuarlo prima dei 35 anni. Indicativamente, l'età ideale per ricorrere al congelamento degli ovuli è compresa fra i 25 e i 35 anni; tuttavia, come già detto, è possibile ricorrere a questa pratica anche oltre questa soglia di età. In questo caso, tuttavia, al fine di assicurarsi una ragionevole possibilità di gravidanza, per le donne sopra i 35 anni di età, andrebbero conservati circa 20-25 ovociti congelati. Per le donne di età inferiore a 35 anni, invece, solitamente si procede con la crioconservazione di 10-12 ovociti. Ad ogni modo, può esserci una erta variabilità che verrà valutata dal medico caso per caso.

Congelamento ovuli: come funziona? Innanzitutto, una donna che decide di procedere con il congelamento degli ovuli deve rivolgersi ai centri di PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) autorizzati ad effettuare questa tipologia di procedura. Nel centro PMA, la donna farà quindi un colloquio con lo specialista, il quale valuterà le motivazioni che la spingono a richiedere la congelazione degli ovociti e l'idoneità o meno della paziente a ricorrere a questo tecnica di preservazione della fertilità. Se lo specialista stabilisce che ci sono i presupposti per proseguire, la donna potrà iniziare il suo percorso che prevederà: L'esecuzione di analisi ed esami preliminari necessari (come la valutazione della riserva ovarica attraverso il dosaggio ormonale, l'ecografia transvaginaleper valutare il volume delle ovaie e per effettuare la conta dei follicoli antrali, esami e analisi per valutare la presenza di infezioni o altre condizioni che potrebbero rendere non indicato il procedimento, ecc.);

La stimolazione ovarica mediante la somministrazione di ormoni (terapia ormonale) al fine di ottenere numerosi ovociti maturi che potranno poi essere prelevati. Il trattamento farmacologico intrapreso per stimolare le ovaie sarà personalizzato per ciascuna paziente in funzione del suo stato di salute e delle sue condizioni generali.

Una volta che la stimolazione sarà terminata, prelievo degli ovociti; quindi, valutazione della loro idoneità, congelamento (generalmente, tramite vitrificazione che consente un congelamento rapido) e conservazione a -196°C in azoto liquido. Come si prelevano gli ovuli per congelarli? Il prelievo degli ovociti avviene tramite aspirazione per via transvaginale sotto guida ecografica. È possibile ricorrere all'analgesia, oppure alla sedazione profonda. Di questo sarà possibile discutere con il medico quando si inizia il proprio percorso che porterà alla congelazione degli ovuli.

Quanto dura un ovulo congelato? Al momento non si hanno dati certi in merito alla durata degli ovociti congelati in termini di anni. Potenzialmente, le cellule uovo mature prelevate e conservate in azoto liquido potrebbero sopravvivere per un tempo indefinito. Ad ogni modo, questo è un altro aspetto che potrà essere affrontato durante il colloquio con lo specialista.