Come usare le lenti a contatto al mare?

Come usare al meglio le lenti a contatto al mare? Scegliere lenti a contatto giornaliere

Mantenere gli occhi ben idratati

Proteggi gli occhi dal sole con occhiali e lenti polarizzati

Evita il contatto delle lenti a contatto con sale, e creme solari

Evitare il contatto con la sabbia che potrebbe infiltrarsi e causare abrasioni alla cornea

Togliere le lenti mentre si riposa in spiaggia

Meglio evitare quando possibile di non utilizzare le lenti a contatto se si fa il bagno in mare

Come usare le lenti a contatto in spiaggia? Le lenti a contatto durante la stagione estiva vanno utilizzate con cura ed attenzione. Sono diversi, infatti, i fattori di rischio (forte concentrazione di raggi ultravioletti, disidratazione, presenza di sostanze irritanti come sale, sabbia e cloro). D'estate è meglio utilizzare, prima di tutto, le lenti a contatto giornaliere (hanno una durata di otto ore): più facili da usare e come manutenzione, ovvero soluzioni che non sono adatte al trasporto e alla conservazione soprattutto in caso di temperature elevate. Le lenti a contatto al mare devono essere necessariamente dotate di filtro UV, così da proteggere la cornea, il cristallino e la retina dai raggi solari. Anche se la protezione assicurata dalle lenti è soltanto parziale, ossia centrale, ma la restante parte dell'occhio è esposta. Risulta dunque fondamentale indossare gli occhiali da sole.

SI può fare il bagno in mare con le lenti a contatto? La soluzione migliore sarebbe quella di evitare il bagno in mare indossando le lenti a contatto, questo perché esistono numerosi fattori di rischio come il sale e la sabbia. Molto meglio optare per occhiali o maschere graduate, o utilizzare gli occhialini per evitare il contatto diretto degli occhi con l'acqua.