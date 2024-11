In questo articolo prenderemo in considerazione quali errori vengono commessi quando si usano disinfettanti per ambienti, superfici, oggetti e tessuti e non disinfettanti per la cute.

Nonostante i disinfettanti siano prodotti di uso comune in moltissime case, non tutti li utilizzano correttamente, commettendo pertanto gravi errori.

Si tratta di biocidi o presidi medico chirurgici che, per poter essere chiamati e riportare in etichetta la dicitura "disinfettanti", devono dimostrare di essere sicuri ed efficaci nell'esercitare la disinfezione dichiarata e devono ottenere un'apposita autorizzazione ministeriale ed europea .

Qualsiasi uso diverso da quello indicato può non solo risultare poco o per nulla efficace nell'azione di disinfezione, ma può essere pericoloso o dannoso.

L'unico modo per usare correttamente un disinfettante è quello di attenersi scrupolosamente alle indicazioni per il corretto modo d'uso riportate sulla confezione o sull'etichetta dello stesso .

I 5 errori più comuni da evitare

1. Usare il disinfettare per lavare

I prodotti disinfettanti, generalmente, non hanno azione detergente e per questo non possono e non devono essere utilizzati per lavare e pulire. Al massimo, se previsto dal tipo di prodotto stesso, possono essere utilizzati in aggiunta ai normali prodotti per detersione e pulizia.

2. Usare il disinfettante su superfici sporche

Scopo della disinfezione è quello di rimuovere la quasi totalità di germi, batteri e altri organismi pericolosi per la salute. Tuttavia, se il disinfettante viene utilizzato su una superficie sporca, la sua azione potrebbe risultarne compromessa. Germi e microrganismi ritenuti nocivi, infatti, possono trovarsi ad essere mescolati o nascosti dall'eventuale sporco presente sul substrato da trattare; tale sporco impedisce il contatto diretto con il disinfettante ostacolandone l'attività. Per questa ragione, la disinfezione va fatta solo dopo aver proceduto al lavaggio e alla pulizia della superficie che si intende trattare .

3. Usare il disinfettante per sgrassare

A meno che non sia differentemente ed esplicitamente specificato dal produttore sull'etichetta o sulla confezione del prodotto, i disinfettanti non hanno proprietà sgrassanti . La disinfezione di una superficie su cui è presente uno strato grasso di sporco, pertanto, risulta non efficace per i motivi spiegati nel precedente paragrafo.

Ad ogni modo, per correttezza d'informazione, si segnala che in commercio è possibile reperire anche prodotti disinfettanti che vantano proprietà sgrassanti, ciò dipende da come sono stati formulati e dalla loro composizione.

4. Non rispettare dosi e tempi di applicazione

Le dosi e i tempi di applicazione devono essere rispettati per ottenere l'azione disinfettante desiderata.

Il produttore, per ricevere l'autorizzazione alla vendita del proprio prodotto come disinfettante lo ha testato in condizioni di uso specifiche e controllate, ottenendo i risultati di efficacia necessari. Tali condizioni d'uso sono le medesime riportate sulla confezione, per questo motivo vanno rispettate.

5. Mescolare il disinfettante con altri prodotti

Anche in questo caso, a meno che non sia specificatamente previsto e indicato (come, ad esempio, nel caso degli additivi disinfettanti per bucato), i prodotti disinfettanti non devono mai essere miscelati a:

Altri prodotti disinfettanti;

Prodotti igienizzanti;

Prodotti per la pulizia e la detersione in generale.