Introduzione

La salute della pelle, soprattutto durante i mesi estivi e in vacanza, quando è maggiormente esposta sia per tempo che per aree del corpo, è fondamentale. La protezione solare, soprattutto, risulta uno strumento per scongiurare la formazione di melanomi e altre patologie dermatologiche legate alla fruizione di raggi UVA e UVB.

Comunemente si pensa che a seguito di una scottatura basti applicare un buon doposole, o lozioni lenitive, per ridurre i rischi a carattere epidermico. La realtà è ben diversa: anche una singola scottatura solare può aumentare il rischio di cancro della pelle. Ciò è dovuto all'assorbimento delle radiazioni ultraviolette dalla luce solare, in grado di danneggiare anche in maniera seria il materiale genetico nelle cellule della pelle.

Questo processo di esposizione solare provoca reazioni di diversa entità: se ci si espone a breve termine, il danno può tradursi in scottature, più o meno gravi ed estese. A lungo termine, invece, e in maniera ripetuta, le radiazioni ultraviolette si accumulano, e aumenta il rischio di cancro della pelle.

Ciò che molti trascurano è la scarsa predisposizione alla scottatura: essa, infatti, non è strettamente connessa alla formazione di cellule neoplastiche. Tradotto: se una persona non è solita scottarsi, non significa che potrebbe correre il rischio di sviluppare un tumore alla pelle.

Protezione solare: cos'è? Una protezione solare consiste in un prodotto -liquido, spray, burro, stick, per viso e o corpo- in grado di prevenire gli effetti nocivi derivanti dall'esposizione ai raggi solari sulla pelle. Oltre ai rischi connessi al calore, infatti, l'azione del sole rappresenta un pericolo per scottature ed eritemi. La comparsa di formazioni cancerose rappresenta la conseguenza più grave dell'esposizione ai raggi ultravioletti, ma non sono da sottovalutare neppure le alterazioni precancerose, l'insorgenza prematura di rughe e di altri segni di invecchiamento cutaneo. La sigla SPF sta per fattore di protezione solare e indica attraverso un numero che va da 6 a 50+ o la dicitura schermo totale, che quantifica la capacità del prodotto di schermare o bloccare i raggi del sole, riferendosi alla quantità di tempo necessario per produrre una scottatura sulla pelle protetta con filtro e senza filtro. La protezione solare è classificata come: ProtezioneSPF Bassa 6 - 10

Media 15 - 20 - 25

Alta 30 - 50

Molto alta 50+

Spesso ci si domanda se siano più pericolosi i raggi UVA o UVB. I raggi UVA penetrano in profondità nella pelle, promuovono il rilascio della melanina dai melanociti e l'abbronzatura. Quesi raggi penetrano e raggiungono la pelle scoperta anche in giornate in cui il sole non c'è, ma il cielo è coperto. Il loro effetto viene contrastato indossando occhiali da sole e applicando filtri solari con fattore di protezione. Sono responsabili di arrossamenti, ma non di gravi scottature. Tuttavia, è bene ricordare che gli effetti dell'esposizione a questi raggi è riscontrabile anche sul lungo periodo.I raggi UVB , invece, promuovono la crescita di vitamina D e acellerano il metabolismo, ma sono potenzialmente più pericolosi e dall'elevato rischio di sciluppo di cellule cancerogene rispetto agli UVA.