Come usare l'aloe vera sulle scottature solari

L'aloe vera è una pianta tropicale che grazie alle sue diverse proprietà è spesso stata utilizzata in medicina. In particolare, la si ritiene piuttosto efficace sulla pelle perché in grado di lenire e idratare. La sua composizione aiuta anche nella guarigione di ferite e ustioni lievi e proprio quest'ultima capacità antinfiammatoria, secondo diversi studi, la rende anche utili per accelerare il processo di guarigione da una scottatura solare e a dare tregua da dolore e gonfiore derivanti da tale condizione.

Come usare l'aloe vera sulle scottature Per beneficiare delle proprietà dell'aloe vera è necessario utilizzare il gel che sprigiona. L'ideale sarebbe usare gel di aloe vera puro al 100% tenuto al fresco, e non prodotti a base di questo elemento ma che ne contengano in percentuali inferiori, perché potrebbero rivelarsi meno efficaci. Il gel al 100% può essere estratto a crudo da una pianta o acquistato già pronto. Se si ha a disposizione una pianta di aloe vera spezzarne un pezzo, raccogliere un po' del gel che fuoriesce dall'interno e applicarne un buon quantitativo direttamente sulla pelle per alleviare una leggera scottatura solare. In alternativa è possibile reperire in farmacia, erboristeria o online, gel di aloe vera al 100%, da utilizzare seguendo la stessa procedura. Stendere il gel alcune volte al giorno sulla zona scottata dal sole. Questa soluzione naturale può funzionare per le scottature leggere, mentre in caso di ustioni di terzo e quarto grado o se la situazione sembra particolarmente grave è fondamentale rivolgersi in tempi brevi a un medico o recarsi in ospedale, dove ricevere le cure adeguate. Evitare il fai da te anche se all'ustione si aggiungono febbre e vesciche su gran parte corpo. Infine, ricordasi che nonostante l'aloe vera sia un'ottima soluzione per le scottature, è molto meglio prevenire questi eventi proteggendosi con creme e lozioni solari, sia al mare sia in città.

Eventuali effetti collaterali dell'uso dell'aloe vera per le scottature L'applicazione di gel di aloe vera sulla pelle non dovrebbe causare effetti collaterali dannosi. Esiste però una piccola possibilità che alcuni soggetti sviluppino una reazione allergica all'aloe vera o a qualsiasi altro ingrediente utilizzato nelle lozioni o nei gel non puri al 100%. Inoltre, è bene ricordare che le persone allergiche ad aglio, cipolle e tulipani sono più a rischio di avere una reazione allergica all'aloe vera. Prima di coprire una vasta area della pelle con il gel quindi, meglio eseguire un patch test su una piccola area e attendere un'ora o due, osservando il comportamento della pelle. In caso si presentasse una reazione allergica interrompi immediatamente l'uso.