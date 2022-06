Come togliere una zecca? Consigli utili e cosa evitare

Con l'aumento delle temperature e l'arrivo della bella stagione, le occasioni di trascorrere del tempo all'aria aperta aumentano. Di contro, proprio a causa dell'arrivo del caldo e dell'aumento generale delle temperature, si sta assistendo ad una vera e propria emergenza zecche nel nostro Paese.

In simili frangenti, quindi, non si può escludere la possibilità di essere attaccati da una zecca ed essere morsi. In tal caso, quindi, sorge spontaneo chiedersi: come comportarsi?

In questo articolo cercheremo di rispondere a questa domanda.