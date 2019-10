Il vasto mondo della medicina e della cosmetica naturali propone diversi metodi per eliminare i punti neri utilizzando prodotti reperibili in natura. Nel dettaglio, i rimedi naturali più gettonati per contrastare queste fastidiose impurità sono l'argilla e l'olio essenziale di melaleuca (Tea Tree Oil).

Argilla

L'argilla - e, in particolare, quella verde - è considerata un ottimo rimedio purificante contro la pelle grassa e le impurità come i punti neri. All'argilla vengono, infatti, attribuite proprietà detossinanti, esfolianti, dermopurificanti e riequilibranti della cute e, per questo, viene largamente impiegata nella preparazione di maschere viso contro punti neri e acne, sia nel campo del fai da te che a livello industriale (per maggiori informazioni: Maschera all'Argilla).

Tea Tree Oil

All'olio essenziale di melaleuca sono ascritte proprietà antibatteriche, antifungine e antinfiammatorie e, per tale ragione, viene spesso utilizzato come rimedio naturale contro impurità come punti neri, punti bianchi e foruncoli. Generalmente, si consiglia di applicarne una o due gocce su un batuffolo di cotone con il quale si dovrà poi tamponare l'area di cute interessata dai punti neri o dalle altre impurità che si vogliono eliminare. In virtù delle proprietà di cui sopra, l'olio essenziale di melaleuca così applicato dovrebbe favorire la risoluzione del punto nero, soprattutto quando associato a stati infiammatori.