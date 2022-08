Come togliere i Punti Neri? Rimedi e consigli utili

I metodi impiegati per eliminarli sono diversi, purtroppo, però, non sono permanenti e non possono garantire una risoluzione permanente e definitiva del problema che, invece, può ripresentarsi in un futuro più o meno prossimo.

Tipici di pelle grassa e con imperfezioni, i punti neri possono rappresentare un vero e proprio inestetismo per le persone che ne soffrono. Si tratta, infatti, d' impurità cutanee dalle dimensioni variabili che generalmente si manifestano sul volto e/o sul corpo in corrispondenza di aree particolarmente ricche di ghiandole sebacee (come naso , mento, fronte - la cosiddetta "zona T" - e schiena).

L'evoluzione dei punti neri può variare da individuo a individuo e generalmente non è prevedibile. Essi, infatti, potrebbero rimanere tali e quali per lunghi periodi di tempo, senza modificare il loro aspetto, così come potrebbero regredire spontaneamente. Nei casi più gravi, invece, i punti neri potrebbero divenire sede d' infezioni batteriche con conseguente insorgenza di fenomeni infiammatori . Tali fenomeni, a loro volta, possono favorire la comparsa dell' acne .

I punti neri - anche noti come comedoni aperti - possono essere definiti come delle impurità cutanee derivanti dall' apertura dei cosiddetti comedoni chiusi o punti bianchi , che dir si voglia. I comedoni chiusi - costituiti da sebo, cheratina , detriti cellulari e microorganismi - possono aprirsi in seguito alla pressione esercitata dal materiale che li costituisce. Quest'ultimo, entrando in contatto con l'aria subisce reazioni di ossidazione lipidica a causa delle quali si genera il cosiddetto cappello nero-bruno che caratterizza i punti neri.

Cosmetici

Come togliere i Punti Neri con i cosmetici

Sono molti i cosmetici attualmente disponibili sul mercato che promettono di togliere e rimuovere punti neri e impurità dal volto. Purtroppo, nella maggior parte dei casi, tali prodotti risolvono solo marginalmente il problema.

Fra i cosmetici maggiormente impiegati nella dura lotta ai comedoni aperti ritroviamo i cosiddetti cerotti per punti neri, particolari prodotti costituiti da un supporto in tessuto su cui sono distribuite sostanze in grado di assorbire il sebo in eccesso e di rimuovere le impurità presenti sulla superficie cutanea. Accanto ai cerotti di questo tipo, si possono trovare cosmetici dall'azione esfoliante, utili per rimuovere le cellule morte, per liberare i pori e per favorire la rigenerazione cellulare, così come sono disponibili maschere per il viso, lozioni e detergenti formulati con ingredienti utili per eliminare o controllare l'eccesso di sebo che tipicamente contribuisce allo sviluppo di impurità cutanee come i punti neri. Esistono anche dei veri e propri aspiratori di punti neri.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, l'uso di soli cosmetici contro i punti neri si rivela utile più che altro nel limitare il problema, ma non è in grado di risolverlo del tutto.

Cerotti Punti Neri Nivea

Nivea Visage Cleansing Clear-Up Strips sono dei cerotti che aiutano ad eliminare i punti neri sulla pelle del viso e in particolare quelli che si formano nella famosa zona "T": fronte, naso e mento. Nella confezione si trovano due diverse tipologie di cerotto, una triangolare, adatta al naso e alla fronte e l'altra dalla forma sagomata pensata per aderire bene alla pelle del naso. Occorre bagnare attentamente la pelle prima di applicare il cerotto e toglierlo una volta che si sarà seccato. Il cerotto per i punti neri di Nivea è arricchito con estratto di limone, perfetto per lasciare sulla pelle una gradevole sensazione di freschezza.

Maschera nera per rimuovere i punti neri dal viso

La maschera per il viso Mroobest è pensata per pulire e ridurre i pori ed eliminare i punti neri. Al fine di ottenere questo risultato, la maschera di Mroobest comprende nella sua formulazione il carbone attivo di bambù, dalle ottime proprietà purificanti. Proprio questo ingredienti, infatti, consente di togliere i punti neri. Si utilizza come una normale maschera per il viso: bisogna pulire la pelle prima dell'uso, facendo aprire i pori con acqua calda; a questo punto la maschera si stende e va tenuta in posa per 15-20 minuti e poi tolta delicatamente (viene via tutta insieme). La pelle alla fine va risciacquata. Non è adatta alle pelli sensibili.

Cerotti per i punti neri del naso Bioré

I cerotti per il naso di Bioré servono per togliere i punti neri proprio in questa zona. La sua formula è arricchita da estratti di nocciola e tea tree oil, molto utile quando si parla di pulizia della pelle e si tenta di combatterne le impurità. Questi cerotti (nella confezione ce ne sono 6) si utilizzano come altri prodotti di questa stessa tipologia. Infatti, proprio come gli altri, hanno la caratteristica azione "magnetica" che porta via i punti neri una volta che si rimuove il cerottino ormai ben secco.

Cerotti Garnier Viso Pure Active Charcoal

Per rimuovere efficacemente punti neri e impurità sono consigliati anche i cerotti detergenti di Garnier. Grazie alla loro azione ultra-assorbente, infatti, sono indicati per rimuove i punti neri contrastando la lucidità della pelle e donandole un effetto matte. Ideali per tutta la zona T - ovvero fronte, naso e mento - agiscono in soli 10 minuti lasciando i pori da subito purificati. Dermatologicamente testati, i cerotti di Garnier sono formulati con carbone vegetale purificante. Nella confezione sono presenti 4 strisce.

Cerotti Punti Neri Tuknon

Anche i cerotti di Tuknon possono essere un'ottima soluzione per rimuovere i punti neri. Alla base infatti un mix speciale di ingredienti tra cui il carbone di bambù, l'olio di germe di grano, l'acido ialuronico, possono pulire in profondità e ripristinare la salute e la vitalità della pelle.

I cerotti Tukson sono molto facili da utilizzare: basta bagnare il naso con l'acqua tiepida, rimuovere la carta di prova e posizionarla aspettando che si asciughi. In più sono adatti a tutti i tipi di pelle, compresa quella sensibile.

L'Oréal Paris Maschera per il Viso Argilla Pura

Per chi preferisce invece ricorrere a una maschera, una buona soluzione può essere quella all'argilla pura di L'Oréal Paris. Formulata con tre argille minerali associate all'estratto di limone yuzu, noto per le sue proprietà uniformanti, la maschera è in grado di donare un effetto energizzante alla pelle, lasciandola pulita e illuminata, ed è perfetta anche per uniformare il colorito. Tra i suoi vantaggi, quello di non seccare eccessivamente l'epidermide e di garantire buoni risultati già dopo una settimana di utilizzo. Per sfruttare al meglio i suoi benefici, basta applicarne uno strato sottile sul viso completamente deterso, evitando il contorno occhi e labbra, e lasciare agire da 5 a 10 minuti, risciacquando poi con acqua tiepida o con una salvietta umida.

Garnier SkinActive, Trattamento anti punti neri 3 in 1

Per chi cerca invece una soluzione multitasking, ottimo il trattamento tre in 1 Garnier SkinActive. Il prodotto può infatti essere utilizzato efficacemente in 3 modi diversi: come detergente per il viso, come esfoliante e infine come maschera per ridurre i punti neri, purificare la pelle e neutralizzare le zone lucide. Come gel detergente può essere applicato quotidianamente sul viso umido, come scrub esfoliante va massaggiato delicatamente con movimenti circolari mentre come maschera va applicato sul viso, massimo 3 volte alla settimana, per 5 minuti. Caratterizzato da una texture cremosa, facile da applicare e risciacquare, vanta una formula con carbone vegetale, noto per le proprietà assorbenti e purificanti, acido salicilico, un potente antibatterico, ed estratto di mirtillo che aiuta a combattere la comparsa dei brufoli, purificando i pori in profondità.

Garnier Maschera in Tessuto Skin Active Pure Charcoal

Infine, un ottimo rimedio per i punti neri possono essere anche le maschee in tessuto. Quelle di Garnier sono a base di carbone vegetale, noto per le sue proprietà assorbenti, e arricchite con estratto di tè nero e acido ialuronico per purificare, opacizzare e riequilibrare la pelle, lasciandola idratata. Usarle è semplicissimo: basta aprire la confezione e applicare direttamente la maschera sul viso ben deterso, facendo attenzione a far aderire il tessuto sui contorni del viso. Si lascia quindi agire per 15 minuti, poi si rimuove e e si massaggia il viso delicatamente, utilizzando infine un dischetto di cotone per assorbire il prodotto in eccesso.