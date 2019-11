Il materasso ortopedico è un prodotto realizzato con l'obiettivo di migliorare la qualità del sonno e di allontanare mal di schiena, torcicollo e tutte le altre infiammazioni della colonna o articolari. Si tratta di materassi di vario tipo - da quelli a molle a quelli memory - progettati ad hoc per assicurare una postura corretta e per rendere il momento del riposo perfetto.

Avere un materasso comodo, confortevole, che concili sonni sereni è indispensabile. Se siete in procinto di acquistarlo e state ragionando su quale sia il materasso ortopedico da comprare al Black Friday 2019 , ecco la guida che fa per voi.

Il memory foam può essere un'ottima alternativa per chi cerca un materasso che sostenga bene la schiena e che aiuti, se non a prevenire, almeno a lenire il mal di schieda e ad evitare che si generi per posizioni scorrette assunte mentre dormiamo. La rigidità del modello Baldifex (160x90), ad esempio, è 7 ed è adatta per il sollievo dei dolori della schiena. Inoltre, per la massima igiene, il rivestimento del materasso è anallergico, antiacaro e traspirante. Il primo modello è invece semimorbido ed è alto 22 cm.

Il modello Evergreenweb è il più venduto su Amazon. Ha una trapuntatura massaggiante ed è traspirante, anallergico e antiacaro, si tratta di un materasso ortopedico con lastra e ben 7 zone differenziate, capace di adattarsi a diverse reti e letti. Il secondo modello, adatto al letto singolo, ha un rivestimento in aloe vera anallergico ed una durezza media. E' anche dotato di una fascia di areazione. Il terzo modello proposto è rivestito in tessuto tecnico altamente traspirante e la sua struttura è capace di accompagnare ogni curva del corpo.

Il materasso ortopedico non è pensato solo per letto matrimoniale. Ci sono persone che ne hanno bisogno anche su letto a una piazza. Si tratta di utenti con particolari patologie alla schiena, di sportivi che hanno dei traumi, di persone che - con l'avanzare dell'età - necessitano di un sostegno nel momento del sonno.

Materasso Ortopedico Matrimoniale

Un buon materasso matrimoniale permette alla coppia di fare sonni sereni, in tutta comodità e di risvegliarsi al mattino - magari dopo una lunga giornata di lavoro o dopo aver dormito poche ore per esigenze di bambini piccoli in casa - comunque riposati e senza dolori. Proprio come nel caso del materasso ortopedico singolo, anche nel 2 piazze esistono varie alternative: dal classico a molle al memory, etc.

VEDI TUTTE LE OFFERTE SU AMAZON

Vediamo alcuni modelli di materassi ortopedici matrimoniali di qualità e convenienti:

Photo Courtesy

Black Friday 2019: tutte le offerte da tenere d'occhio

Amazon: tutte le offerte per sport e palestra

Amazon: tutte le offerte di Beauty e Benessere di