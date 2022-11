I mesi più freddi sono in arrivo e, come per noi, anche i nostri amici a quattro zampe devono prepararsi a superare l'inverno senza soffrire le basse temperature . Se alcuni animali preferiscono il letargo come metodo efficace, il cane deve adeguarsi all'ambiente in cui vive che spesso è dato dai nostri giardini o dai nostri appartamenti.

Come prima cosa bisogna riconoscere quando il cane inizia ad avere davvero freddo . I segni clinici che possono essere presenti inizialmente sono tremori e t endenza a rannicchiarsi per cercare di disperdere meno quantità di calore prodotta. A questo possono seguire sintomi legati ad una irrorazione minore degli organi periferici e di minor importanza per la sopravvivenza: cute, annessi cutanei e muscoli riceveranno meno sangue e meno nutrienti quindi si potrà vedere un calo della temperatura al tocco della superficie dell'animale, la secchezza della sua cute e un rallentamento dei movimenti. Nei casi di ipotermia si arriva ad un rallentamento del ritmo respiratorio e cardiaco e ad una alterata colorazione delle mucose, che andranno a colorarsi di violaceo a causa della vasocostrizione periferica. Nella peggiore delle situazioni il cane può manifestare, in ultimo, sintomi neurologici sedativi fino allo stato comatoso, che può portare alla morte dell'animale.

La maggior parte delle volte per fortuna non si arriva a fronteggiare casi estremamente gravi, grazie all'attenzione del proprietario ai primi sintomi di manifestazione di freddo provvedendo al riscaldamento del cane e quindi al ritorno alla condizione di benessere. Anche in questi casi però possono manifestarsi in seguito sintomi legati ad altri sistemi organici, che a causa delle basse temperature possono subire delle modificazioni.

Rimedi contro il freddo

Quindi quali possono essere gli accorgimenti che il proprietario può attuare nel periodo invernale per aiutare i proprio cane a combattere le basse temperature?

La scelta migliore è sempre quella di prevenire la situazione di freddo e possono bastare alcuni strumenti utili associati a modificazioni della routine quotidiana:

Adattare l'alimentazione alle sue esigenze.

Nel periodo invernale il cane si troverà a dover produrre maggiore energia per mantenere la sua temperatura corporea e per questo motivo la razione alimentare dovrà essere incrementata in energia e in proteine, associando possibilmente una integrazione vitaminica.

Permettere al cane di stare al caldo.

Se il cane vive in giardino la scelta migliore sarebbe quello di fargli passare la notte nell'abitazione, in modo da potergli dare maggiore riparo anche da vento e pioggia nelle ore più fredde. Se questo non fosse possibile, il suggerimento è quello di creargli un riparo dall'aria che possa rimanere sempre asciutto.

Scegliere le ore più calde per portarlo fuori.

Per cani che vivono in appartamento la passeggiata di routine dovrebbe prediligere gli orari più caldi della giornata, dando meno spazio a quelle nelle prime ore della mattine e le ultime della sera se non per le funzioni fisiologiche.

Curare regolarmente il pelo.

La spazzolatura regolare del pelo aiuta, soprattutto nelle razze a pelo medio e lungo, alla rigenerazione dello strato protettivo della pelliccia che isola dall'ambiente esterno.

Utilizzare creme protettive per le zampe.

Il massaggio dei cuscinetti plantari con creme apposite studiate per la protezione di quel particolare distretto cutaneo, aiuta a prevenire patologie legate all'esposizione e al contatto con neve e ghiaccio.

Far indossare una protezione contro il freddo.

L'utilizzo di cappottini per cani è particolarmente indicato per cani di piccola taglia o a pelo raso e corto, come aiuto nella loro termoregolazione.

Scegliere le ciotole in plastica e cambiare l'acqua costantemente.

Rispetto alle ciotole in acciaio, quelle in plastica tendono a far raffreddare meno l'acqua in loro contenuta, che deve comunque essere cambiata regolarmente evitando la formazione di ghiaccio.