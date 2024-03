Come migliorare i propri livelli di energia

Ci sono momenti della vita in cui, a causa di vari fattori, ci si sente particolarmente stanchi e si ha bisogno di una dose extra di energia per riuscire a fronteggiare le attività quotidiane. Fortunatamente esistono diversi rimedi naturali e numerose strategie in grado di regalare un po' di vitalità.

Cercare di seguire un' alimentazione bilanciata : mangiare in modo sregolato e malsano fa entrare in azione i meccanismi depurativi , che succhiano energie. Inoltre può esporre a carenze nutrizionali , che si associano spesso a stanchezza, e priva l'organismo delle sostanze di cui ha bisogno per funzionare bene.

Fare un riposino

Le ricerche condotte in questo ambito e la pratica clinica hanno dimostrato che i sonnellini aiutano a migliorare la funzione cognitiva e fanno sentile la persona più vigile e reattiva. Se ci si sente stanchi, dunque, per ricaricarsi ci si può concedere una pennichella.

Meglio non esagerare però per non disturbare il sonno notturno: l'ideale è dormire non più di 30 minuti e non oltre le 15-15.30. Si può indossare una maschera per gli occhi e si possono utilizzare i tappi per le orecchie per limitare gli stimoli esterni.