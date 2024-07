In funzione della causa responsabile della congestione nasale è possibile ricorrere a diversi rimedi e trattamenti per liberare velocemente il naso , ritornando a respirare liberamente.

Questi rimedi possono rivelarsi utili soprattutto per trattare la congestione nasale provocata da malattie infettive, ma anche per quella indotta da allergie .

Cerottini nasali per respirare meglio

I cerottini nasali sono dispositivi medici che non contengono alcun tipo di sostanza o principio attivo, ma che possono rivelarsi un ottimo rimedio per liberare il naso chiuso subito.

Applicati sul naso, questi speciali cerotti esercitano un'azione meccanica di allargamento delle narici, facilitando in questo modo la respirazione e favorendo l'inalazione dell'aria.

I cerotti nasali possono essere usati sia in presenza di congestione nasale indotta da malattie da raffreddamento (infezioni virali causa di raffreddore e influenza, per esempio) sia in caso di congestione nasale causata da fenomeni allergici. Allo stesso tempo, questi dispositivi possono rivelarsi utili quando la respirazione è ostacolata da un'ostruzione fisica, come può avvenire ad esempio, in presenza di setto nasale deviato.

Lo sapevi che… Alcuni cerottini nasali sono impregnati di aromi balsamici in modo da favorire ulteriormente la liberazione del naso.

