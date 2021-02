Come Evitare gli Occhiali Appannati con la Mascherina?

Occhiali che si appannano La mascherina è il dispositivo di protezione che da un anno aiuta nella prevenzione e nel contrasto della diffusione del Covid-19. Protegge dal contagio ed è ormai un oggetto che fa parte della quotidianità. Il suo utilizzo, come già dimostrato efficace, porta con sé però alcune problematiche logistiche. Una su tutte, e la più frequente, gli occhiali che si appannano. La mascherina indossata sul viso in modo corretto, coprendo anche tutto il naso e il mento, convoglia gran parte dell'aria espirata verso l'alto entrando in contatto con le lenti degli occhiali. L'appannamento si verifica a causa del vapore acqueo caldo che si condensa sulla superficie più fredda della lente e genera molte goccioline che disperdono la luce e riducono la capacità della lente. Il medesimo fastidioso fenomeno si manifesta anche nelle azioni del quotidiano, senza che si indossi la mascherina. Ad esempio, quando avviene uno sbalzo termico e si passa da un ambiente freddo a uno in cui la temperatura è più elevata, si bevono bevande calde, ci si avvicina all'acqua che bolle, si apre la lavastoviglie, si fa jogging e altre attività all'aperto.

Indossare correttamente la mascherina Il primo rimedio per evitare che gli occhiali si appannino quando si indossa la mascherina è posizionare in modo corretto il dispositivo di protezione sul viso. Prima di tutto è fondamentale indossare una mascherina, chirurgica o ffp2, che si adatti correttamente alla forma e alla dimensione del viso. Una maschera troppo larga, ad esempio, consente un passaggio d'aria verso l'alto che può facilmente raggiungere gli occhiali e, quindi, appannarne le lenti. La mascherina deve poggiare bene sul naso e avvolgere il resto del viso sino a coprire il mento. Meglio scegliere mascherine che abbiano lacci robusti. Attenzione alle mascherine cucite in casa: non solo non sono provviste di filtri e non forniscono una protezione totale dai rischi di infezione, in quanto il pulviscolo atmosferico e i droplets di saliva riuscirebbero comunque a passare attraverso la stoffa, ma spesso non riescono ad aderire perfettamente al viso. Meglio preferire le mascherine Ffp2 e Ffp3 e ricorrere al fai-da-te solo come ultima risorsa o per recarsi in luoghi a basso rischio. Le mascherine più adatte contro l'appannamento degli occhiali La mascherina usa e getta in tessuto non tessuto a tre strati sembra essere la più adatta contro l'appannamento delle lenti degli occhiali. Questo tipo di dispositivo è traspirante e garantisce protezione contro polvere, agenti inquinanti, polline, ma essendo anti appannante è perfetta per essere usata anche sotto le mascherine chirurgiche regolamentari antivirus in luoghi s elevato rischio contagio, e da sola in luoghi in cui il rischio è basso ed è garantita la distanza sociale.

Spray anti appannamento Un altro metodo per prevenire l'appannamento degli occhiali è quello di utilizzare dei prodotti formulati appositamente. Lo spray antiappannante per occhiali è spesso utilizzato dagli sportivi che usano appplicarlo su maschere, occhiali e occhialini, come sciatori, ciclisti e nuotatori per evitare che si offuschi la visuale in movimento.

Trattamento anti appannante Uno dei metodi più efficaci per mantenere le lenti limpide ed evitare il loro appannamento è l'applicazione di uno speciale trattamento in spray. In commercio ci sono pratiche alternative da portare anche quando si esce per lavoro o in viaggio: sono delle salviette già impregnate di una sostanza antiappannamento che forniscono un effetto a lungo termine e possono essere utilizzate per la pulizia quotidiana delle lenti.

Come lavare gli occhiali per prevenire l'appannamento Due metodi semplici ed efficaci che evitano l'appannamento delle lenti degli occhiali sono: la detersione con acqua e sapone e quella con la schiuma da barba. Una piccola quantità di sapone liquido da distribuire su entrambi i lati della lente con un panno in microfibra o in flanella aiuterà a creare uno strato protettivo perché il lavaggio degli occhiali con acqua e sapone lascia una sottile pellicola di tensioattivo la quale farà sì che le molecole d'acqua si diffondano uniformemente sulla superficie trasparente. Allo stesso modo, la schiuma da barba agisce contro l'appannamento. Sarà sufficiente strofinare una piccola quantità di schiuma da barba su entrambi i lati della lente. Quindi, risciacquarla con cura con dell'acqua tiepida (tassativamente non calda). Questa semplice procedura si è rivelata molto efficace per combattere l'appannamento delle lenti anche durante l'attività sportiva o in altre situazioni "estreme".