Come Evitare gli Occhiali Appannati con la Mascherina?

La mascherina è il dispositivo di protezione che da un anno aiuta nella prevenzione e nel contrasto della diffusione del Covid-19 . Protegge dal contagio ed è ormai un oggetto che fa parte della quotidianità. Il suo utilizzo, come già dimostrato efficace, porta con sé però alcune problematiche logistiche. Una su tutte, e la più frequente, gli occhiali che si appannano . La mascherina indossata sul viso in modo corretto, coprendo anche tutto il naso e il mento, convoglia gran parte dell'aria espirata verso l'alto entrando in contatto con le lenti degli occhiali. L'appannamento si verifica a causa del vapore acqueo caldo che si condensa sulla superficie più fredda della lente e genera molte goccioline che disperdono la luce e riducono la capacità della lente.

La mascherina usa e getta in tessuto non tessuto a tre strati sembra essere la più adatta contro l'appannamento delle lenti degli occhiali. Questo tipo di dispositivo è traspirante e garantisce protezione contro polvere, agenti inquinanti, polline , ma essendo anti appannante è perfetta per essere usata anche sotto le mascherine chirurgiche regolamentari antivirus in luoghi s elevato rischio contagio, e da sola in luoghi in cui il rischio è basso ed è garantita la distanza sociale.

La mascherina deve poggiare bene sul naso e avvolgere il resto del viso sino a coprire il mento. Meglio scegliere mascherine che abbiano lacci robusti. Attenzione alle mascherine cucite in casa: non solo non sono provviste di filtri e non forniscono una protezione totale dai rischi di infezione, in quanto il pulviscolo atmosferico e i droplets di saliva riuscirebbero comunque a passare attraverso la stoffa, ma spesso non riescono ad aderire perfettamente al viso. Meglio preferire le mascherine Ffp2 e Ffp3 e ricorrere al fai-da-te solo come ultima risorsa o per recarsi in luoghi a basso rischio.

Un altro metodo per prevenire l'appannamento degli occhiali è quello di utilizzare dei prodotti formulati appositamente. Lo spray antiappannante per occhiali è spesso utilizzato dagli sportivi che usano appplicarlo su maschere, occhiali e occhialini, come sciatori, ciclisti e nuotatori per evitare che si offuschi la visuale in movimento.

Uno dei metodi più efficaci per mantenere le lenti limpide ed evitare il loro appannamento è l'applicazione di uno speciale trattamento in spray. In commercio ci sono pratiche alternative da portare anche quando si esce per lavoro o in viaggio: sono delle salviette già impregnate di una sostanza antiappannamento che forniscono un effetto a lungo termine e possono essere utilizzate per la pulizia quotidiana delle lenti.

I migliori rimedi anti-appannamento secondo le recensioni Amazon

Dal momento che quello degli occhiali appannati è diventato un problema di molte persone, specie da quando l'uso della mascherina si è diffuso a livello globale per proteggersi dal Covid, su Amazon è diventata molto popolare la ricerca di rimedi a questa fastidiosa occorrenza. Ecco quelli più gettonati sul portale di e-commerce:

Il prodotto in assoluto più apprezzato per risolvere il problema è lo spray anti-appannamento di Zeiss, che al flacone da 15 ml abbina un panno per la pulizia degli occhiali. Oltre che dal vapore derivante dall'uso della mascherina, questo spray protegge dagli appannamenti derivanti dal passaggio freddo-caldo, dalle bevande calde, dalla cottura o dallo sport. Il prodotto va applicato dopo la pulizia da entrambi i lati delle lenti e le protegge da fastidiosi appannamenti, fino a 72 ore. Lo spray lascia un sottile strato sulla superficie e assicura che non ci siano gocce d'acqua condensate sottili che aderiscano alla superficie. Lo spray può essere facilmente utilizzato per occhiali da vista, occhiali da sole, visiere da casco, occhialini da nuoto e immersioni, ma anche per occhiali da lavoro e protettivi e obiettivi per fotocamera.

K&F Concept propone una confezione da 50 pezzi di salviette anti-appannamento, in confezione sottovuoto, specifiche per occhiali, lenti, tablet e smartphone. Secondo quanto riporta l'azienda, l'effetto anti-appannamento funziona per 6 ore. Le salviettine sono confezionate singolarmente in un imballaggio robusto e molto pratico. Il prodotto non lascia pelucchi ed è atossico. non lasciano pelucchi, 100% innocui, atossiche. Possono pulire le apparecchiature senza danneggiare la superficie. Ogni salvietta ha una dimensione di 10 x 15 cm. Chi le ha acquistate, ne ha apprezzato la funzionalità che non necessita di fluidi aggiuntivi, anche se non manca chi le ha definite troppo piccole.

LifeArt propone invece una salviettina anti-appannamento estremamente morbida, antigraffio e inodore. Questo prodotto, grazie alla tecnologia nanometrica, impedisce la formazione di condensa di vapore sulla superficie della lente per un determinato lasso di tempo - dipendente dall'utilizzo degli occhiali - che può arrivare a 48 ore. Può essere applicato anche a specchietti da bagno, fotocamere, schermi, parabrezza. Le persone che hanno acquistato questo panno hanno fornito feedback contrastanti: la maggior parte ne apprezza le possibilità di riutilizzo multiple, mentre qualcuno ha ritenuto l'acquisto deludente in termini di efficacia.

