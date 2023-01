Come evitare che il caffè macchi i denti

Bere una tazza di caffè è un modo comune per iniziare la giornata. Inoltre, ci sono potenziali benefici per la salute nel bere caffè (moderatamente), tra cui un minor rischio di malattie cardiache , ictus , diabete , morbo di Alzheimer ecc. Il rischio dell'assumere troppo caffè e non osservare alcune pratiche regole di igiene orale è quello di macchiare i denti , ed avere quindi un sorriso ingiallito in cui il bianco dello smalto è intaccato dalla caffeina .

I tannini, infatti, si attaccano allo smalto dentale, lo strato protettivo esterno dei denti. Basterà osservare alcune pratiche quotidiane per evitare che il sorriso si macchi o per ridurre tale conseguenza.

Il caffè, con caffeina o decaffeinato, ha sicuramente un ottimo sapore , ma può causare macchie ai denti. Ciò avviene in quanto contiene il tannino, che può far aderire i composti del colore ai denti. I tannini sono composti chimici naturali che si trovano anche nel vino e nel tè, altre due bevande ad alto potere colorante , e pericolosi per lo smalto dentale.

Come ridurre le macchie di caffè sui denti

Esistono alcuni semplici rimedi per evitare che il caffè macchi i denti. Prima di tutto limitare la quantità di caffè bevuto nell'arco della giornata. Gli esperti consigliano di bere non più di 2 tazze di caffè al giorno, così da limitare la colorazione. Anche i tempi dovrebbero essere considerati: meglio bere il caffè tutto in una volta e non sorseggiarlo per tutto il giorno, per ridurre al minimo le possibilità di colorazione.

Un altro accorgimento è quello di utilizzare una cannuccia. Anche il modo in cui si beve il caffè può influire sulla colorazione. Secondo gli esperti, bere direttamente dalla tazzina aumenta il numero di volte in cui il caffè viene a contatto con i denti, causando lo scolorimento. Non un'abitudine comune, e un gesto naturale per bere questa classica bevanda, ovviamente, ma può limitare i danni, almeno in casa.

Il caffè nero ha un forte potere macchiante. Il suo colore marrone scuro naturale lascerà inevitabilmente un segno su qualunque superficie venga a contatto. Ma si può ridurre il suo potenziale di colorazione aggiungendo latte o crema per schiarire il colore. L'uso di una spruzzata di latte può diluire le proprietà coloranti acide del caffè, rendendolo meno aggressivo sui denti.