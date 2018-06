Come Eliminare le Occhiaie con Trattamenti di Medicina Estetica

In verità, il ricorso ai trattamenti di medicina estetica non è poi così diffuso per il trattamento delle occhiaie. Difatti, più che per eliminare questo tipo di disguido d'apparenza, essi vengono utilizzati per ridurre i segni del tempo, come ad esempio le classiche rughe a zampe di gallina. In simili situazioni, si può ricorrere a svariati trattamenti medici; fra questi, il peeling chimico (da non confondere con il peeling chimico di tipo estetico effettuato nei centri di bellezza dalle estetiste) e il trattamento laser sembrano esercitare benefici anche a livello delle occhiaie, poiché sono in grado di rimuovere gli strati superficiali cutanei iperpigmentati attenuando l'inestetismo "occhiaie". Chiaramente, l'efficacia di simili trattamenti per eliminare le occhiaie dipende dalla loro causa scatenante.