Introduzione Chi presenta gli indesiderati aloni scuri sotto gli occhi si chiede spesso come eliminare le occhiaie in maniera rapida ed efficace. Tuttavia, forse non tutti sanno che, per eliminare le tanto odiate occhiaie, è necessario conoscerne la causa scatenante. Solo in questo modo, infatti, è possibile intervenire nella maniera più corretta contro quello che da molti viene considerato come un vero e proprio inestetismo da combattere. Oltre a questo, è bene precisare che la semplice applicazione di prodotti cosmetici o l'esecuzione di trattamenti di qualsivoglia tipo non è sufficiente a garantire la risoluzione del problema. Come per molti altri inestetismi che interessano l'aspetto della pelle, infatti, è necessario adottare sane abitudini di vita. Shutterstock

Come eliminare le Occhiaie con i cosmetici Poiché il problema delle occhiaie risulta essere particolarmente sentito dalla maggior parte della popolazione, l'industria cosmetica ha messo a punto e commercializzato numerosi prodotti specificatamente formulati per contrastare questo inestetismo. I cosmetici realizzati per eliminare - o quantomeno attenuare - il problema delle occhiaie sono disponibili in forma di creme, sieri, maschere o gel da applicare direttamente sulla zona interessata, picchiettando leggermente con le dita, oppure da applicare mediante l'ausilio di appositi applicatori (ad esempio, applicatore roll-on). Gli ingredienti principalmente impiegati nei prodotti contro le occhiaie sono: Sostanze in grado di rinforzare il microcircolo (ad esempio, bioflavonoidi, vitamina C, ecc.);

(vedi capitolo successivo "Trattamento con Depigmentanti); Estratti naturali ad azione decongestionante, schiarente e/o protettrice del microcircolo (vedi capitolo "Rimedi Naturali"). Lo sapevi che… In commercio sono disponibili delle maschere (in tessuto o altro materiale, ad esempio gel) appositamente ideate per essere applicate nella zona sottostante gli occhi (maschere per il contorno occhi), dove compaiono borse e occhiaie. Tali maschere vengono realizzate con ingredienti dalle più disparate proprietà in funzione dell'effetto finale che si vuole ottenere. Per eliminare le occhiaie, naturalmente, si prediligeranno componenti dotati di attività decongestionante, antiossidante ed rinforzante del microcircolo. Oltre ai suddetti ingredienti, i prodotti cosmetici per eliminare le occhiaie possono contenere anche sostanze idratanti e nutrienti, in modo tale da fornire alla pelle tutti i componenti di cui ha bisogno per preservare la sua bellezza.

Trattamento con depigmentanti Come eliminare le Occhiaie con gli agenti depigmentanti Altro metodo che potrebbe rivelarsi utile per eliminare le occhiaie consiste nell'effettuare trattamenti con sostanze schiarenti o depigmentanti, che dir si voglia. Tuttavia, questa tipologia di trattamento risulta essere efficace solo quando le occhiaie vedono la loro causa scatenante in un'eccessiva pigmentazione (iperpigmentazione) provocata dall'accumulo di melanina. Difatti, tali sostanze agiscono interferendo con l'attività dei melanociti e/o con la sintesi della stessa melanina, il pigmento responsabile della colorazione della pelle che - se si accumula nell'area sotto gli occhi - può causare la comparsa di occhiaie. Pertanto, se la causa di questo disguido d'apparenza non risiede in un'iperpigmentazione dovuta ad un accumulo di melanina, l'uso di simili prodotti risulta inefficace. Ad ogni modo, fra le principali sostanze schiarenti che si possono utilizzare per questo scopo, ritroviamo: Acido cogico : è una molecola di origine naturale (prodotta dal metabolismo di funghi appartenenti al genere Aspergillus) che agisce inibendo la melanogenesi.

: è un'altra molecola di origine naturale, estratta dalla radice della liquirizia e dotata di note proprietà schiarenti. Arbutina: è un glicoside idrochinonico naturale impiegato nel trattamento di diverse tipologie di disordini della pigmentazione. Oltre a quanto sopra detto, ricordiamo che anche l'acido azelaico, l'acido retinoico e l'idrochinone sono agenti depigmentanti, ma difficilmente (in particolare, gli ultimi due) vengono impiegati in un'area delicata come quella sotto gli occhi, poiché possono irritare la pelle e dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Inoltre, a differenza delle sostanze riportate nel soprastante elenco puntato, essi vengono impiegati perlopiù in ambito medico estetico e non rientrano nella composizione di cosmetici di uso comune. Naturalmente, anche l'acido cogico, la glicirrizina e l'arbutina possono dare origine a fenomeni di sensibilizzazione in soggetti predisposti, tuttavia, l'applicazione sulla pelle di tali sostanze sembra essere meglio tollerata dalla maggior parte delle persone rispetto all'applicazione di acido retinoico, acido azelaico e idrochinone. Per approfondire: Occhiaie: come eliminarle con sostanze schiarenti o depigmentanti

Make-up Come eliminare le Occhiaie con il trucco Il make-up può rappresentare un valido alleato per eliminare le occhiaie, anche se in maniera temporanea. Quando non si vuole ricorrere a trattamenti o cosmetici specifici, infatti, è sufficiente impiegare i prodotti per il make-up al fine di far scomparire - seppur per poche ore - le fastidiose occhiaie che conferiscono un aspetto spento, triste e stanco al viso e allo sguardo. Di seguito, perciò, verranno riportati alcuni consigli su come truccare l'area sotto gli occhi allo scopo di nascondere le occhiaie. Innanzitutto, è necessario che l'area interessata dalle occhiaie sia ben detersa e soprattutto perfettamente idratata . Da qui, l'importanza di applicare prodotti specifici per il contorno occhi . A tal proposito, ricordiamo che - per favorire l'applicazione e il fissaggio del make-up - è più utile impiegare i gel per il contorno occhi anziché le creme. I gel, infatti, si assorbono rapidamente senza lasciare tracce, mentre le creme - dalla consistenza più ricca - possono lasciare residui o tracce, ostacolando l'adesione del trucco.

e soprattutto . Da qui, l'importanza di applicare . A tal proposito, ricordiamo che - per favorire l'applicazione e il fissaggio del make-up - è più utile impiegare i anziché le creme. I gel, infatti, si assorbono rapidamente senza lasciare tracce, mentre le creme - dalla consistenza più ricca - possono lasciare residui o tracce, ostacolando l'adesione del trucco. Volendo, per garantire la massima tenuta del make-up, è altresì possibile applicare una base - anche nota come primer - il cui compito e proprio quello di garantire un'ottima durata nel tempo dei prodotti per il trucco applicati. In commercio ne esistono di specifici per il contorno occhi.

- il cui compito e proprio quello di garantire un'ottima durata nel tempo dei prodotti per il trucco applicati. In commercio ne esistono di specifici per il contorno occhi. Dopo le suddette operazioni preliminari, è possibile passare al trucco vero e proprio e, più precisamente, all'applicazione del correttore . In linea di massima, per eliminare l'alone scuro sotto gli occhi si ricorre all'uso di correttori aranciati/color pesca ; per esser precisi, simili tonalità risultano essere particolarmente efficaci per nascondere occhiaie nere o comunque molto accentuate. Alcune donne, tuttavia, preferiscono utilizzare correttori con colorazione analoga alla tonalità della propria pelle.

. In linea di massima, per eliminare l'alone scuro sotto gli occhi si ricorre all'uso di correttori ; per esser precisi, simili tonalità risultano essere particolarmente efficaci per nascondere occhiaie nere o comunque molto accentuate. Alcune donne, tuttavia, preferiscono utilizzare correttori con colorazione analoga alla tonalità della propria pelle. Dopo l'applicazione del correttore - indipendentemente dalla colorazione utilizzata - è necessario uniformare l'incarnato mediante l'applicazione del fondotinta il cui colore deve essere in armonia con la propria carnagione.

mediante l'applicazione del il cui colore deve essere in armonia con la propria carnagione. Infine, si procede con il fissaggio mediante l'applicazione della cipria che può essere trasparente, oppure del colore della propria tonalità di pelle.