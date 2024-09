Come capire se si dorme troppo poco?

Che cos’è la privazione del sonno?

Per privazione del sonno si intende una significativa riduzione o totale assenza del sonno, a causa dei fattori più svariati. Mediamente, una persona ha bisogno di dormire sette-otto ore a notte per riposarsi e permettere all'organismo di assolvere tutte le funzioni biologiche che rendono il sonno un'attività necessaria alla salute e al benessere. Tuttavia, occorre considerare che non tutte le persone hanno le stesse esigenze da questo punto di vista.

I cosiddetti "brevi dormitori" si sentono bene anche dopo aver dormito poche ore, mentre i lunghi dormitori hanno bisogno di almeno nove-dieci ore di sonno per stare bene. Ciascuno dovrebbe cercare, per quanto possibile, di assecondare il proprio orologio biologico interno, che stabilisce quante ore di sonno sono necessarie nel suo caso e come devono essere collocate.