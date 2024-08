Come capire quando inizia il travaglio? Quanto dura e come avviene il parto

Nessuno sa predire come si svolgerà, finché non accadrà. Il modo migliore di prepararsi è comprenderne la serie di eventi che, solitamente, si verificano durante il processo.

Per alcune donne, il travaglio è un'esperienza rapida, che finisce in poche ore; per altre, può essere molto lungo, mettendo alla prova i loro limiti della resistenza fisica ed emotiva.

Fase 1: travaglio precoce e travaglio attivo

La prima fase del travaglio e del parto avviene quando iniziano le contrazioni continue. Queste diventano sempre più forti e si verificano con il passare del tempo. Servono all'apertura della cervice, o dilatazione; ovvero ad ammorbidire, accorciare e assottigliare i tessuti, per consentire al bambino di muoversi nel canale del parto.

La prima fase del travaglio è la più lunga delle tre. Ed è divisa in due fasi: travaglio precoce e travaglio attivo.

Travaglio precoce

Durante il travaglio precoce, chiamato anche travaglio latente, la cervice si apre e si ammorbidisce. Diventa anche più corta e sottile. La cervice si apre, ma meno di 6 centimetri (cm). Le contrazioni tendono a essere lievi e potrebbero non verificarsi in modo regolare.

Quando la cervice inizia a dilatarsi, si può notare una secrezione rosa chiaro, o leggermente sanguinolenta, dalla vagina. Questo è probabilmente il tappo di muco che, durante la gravidanza, blocca l'apertura cervicale (una sorta di barriera di sicurezza).

La durata del travaglio precoce non è prevedibile. Potrebbe anche interrompersi e ricominciare. La durata media varia da ore a giorni. Spesso è più breve per le persone che hanno già avuto gravidanze in precedenza.

Per molte donne, il travaglio precoce non è particolarmente fastidioso; ma, per alcune, le contrazioni possono essere più intense. A volte, le contrazioni possono continuare per un lungo periodo di tempo durante tutto il travaglio precoce. Il consiglio è cercare di rimanere rilassati.

... quanto segue può esserti utile:

Metti in atto le tecniche di respirazione o rilassamento insegnate durante il corso di parto

Fai una passeggiata

Fai una doccia calda o un bagno

Ascolta musica rilassante

Cambia posizione.

Se la gravidanza non è ad alto rischio, è consigliabile trascorrere la maggior parte del travaglio precoce a casa. Nella maggior parte dei casi, le donne incinte non hanno bisogno di andare in ospedale o in clinica finché le contrazioni non iniziano a diventare più intense e più frequenti. Può essere utile parlare con un'ostetrica o un medico per sapere quando partire. Dalla rottura delle acqua, hai ancora tempo per recarti in ospedale; non serve precipitarsi, se va tutto bene.

... se quando si rompono le acque noti del sanguinamento, o non senti il bambino muoversi come al solito, recati subito in ospedale.

Travaglio attivo

Durante il travaglio attivo, la cervice si apre da 6 cm a 10 cm. Le contrazioni diventano più forti e ravvicinate. Avvengono anche in modo più costante. Le gambe potrebbero irrigidirsi e potresti avvertire lo stomaco sottosopra. Se non è successo prima, potresti sentire la rottura delle acque. Potresti anche sentire più pressione sulla schiena.

... se non ti sei ancora recata in sala parto, è il momento.

L'eccitazione iniziale potrebbe svanire e il disagio aumentare. Degli antidolorifici o l'anestesia epidurale potrebbero essere di aiuto.

Il travaglio attivo dura spesso dalle 4 alle 8 ore o più. In media, la cervice si apre di circa 1 cm all'ora. Ma potrebbe richiedere più tempo per le donne che non hanno mai avuto bambini.

E' utile chiedere incoraggiamento e supporto al partner durante il travaglio e al team sanitario. Così come usare le tecniche di respirazione e rilassamento per alleviare il dolore. Il corso pre parto fornisce tutte le indicazioni necessarie.

A meno che non si debba assumere una posizione specifica per monitorare attentamente l'organismo e il bambino, prova a:

Cambiare posizione.

Rotolare sulla fitball.

Fare una doccia o un bagno caldo.

Fare una passeggiata, fermandoti per respirare durante le contrazioni.

Fare un leggero massaggio tra una contrazione e l'altra.

Se hai bisogno di un parto cesareo, non devi assolutamente mangiare. Anche per l'epidurale è sconsigliato alimentarsi.

L'ultima parte del travaglio attivo può essere particolarmente intensa e dolorosa. Le contrazioni sono ravvicinate e possono durare dai 60 ai 90 secondi. E' frequente avvertire una forte pressione nella parte bassa della schiena e nel retto. E' bene informare un membro del team sanitario se si sente l'urgenza di spingere.

Anche se si avverte la necessità spingere, ma la cervice non è completamente aperta, probabilmente sarà necessario aspettare. Spingere troppo presto potrebbe stancare precocemente e causare il gonfiore della cervice. Ciò potrebbe ritardare il parto. Respira correttamente durante le contrazioni. Questa parte del travaglio è solitamente breve, durando circa 15-60 minuti.