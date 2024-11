Come aumentare la concentrazione in maniera semplice e veloce?

Che cos’è la concentrazione? L'attenzione è una funzione psichica che consiste nella capacità di fissare le proprie energie mentali e il proprio pensiero su un determinato stimolo, oggetto, gesto, idea, ignorando distrazioni e interferenze. Si tratta di una capacità estremamente variabile, che può essere influenzata da fattori quali le condizioni ambientali, le condizioni psicofisiche personali, l'umore, l'età.

Quando si parla di bassa concentrazione? Si parla di bassa concentrazione quando si hanno delle difficoltà a rimanere impegnati e focalizzati su un compito, non si riesce a prestare attenzione ai dettagli, ci si lascia distrarre facilmente. Le conseguenze possono essere diverse: si può perdere il filo di un discorso, si può non riuscire a portare a termine un'attività, si possono commettere degli errori, si può far fatica a prendere delle decisioni.

Quali fattori diminuiscono la concentrazione? Distrazioni esterne , come cellulare, tv, luci e suoni

, come cellulare, tv, luci e suoni Stanchezza

Sonno di scarsa qualità

Stress

Ansia

Carenze alimentari

Fluttuazioni ormonali

Malattie o disturbi, come il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, la depressione, le patologie tiroidee Se si è soggetti spesso a difficoltà di concentrazione e la situazione non migliora nemmeno con i rimedi suggeriti sotto, meglio parlarne con il medico per indagare la situazione e scoprire la causa.

Come aumentare la concentrazione? Esistono diverse tecniche e rimedi, semplici da attuare, che aiutano a rimanere focalizzati più a lungo e quindi a essere più produttivi. Ecco i principali.

Eliminare le distrazioni aiuta? Uno dei primi consigli che si danno alle persone che vogliono aumentare la concentrazione è cercare di limitare il più possibile le fonti di distrazione. Spesso bastano piccoli accorgimenti, come disattivare le notifiche sul telefono, chiudere la porta dell'ufficio, mettere in stand by l'aggiornamento delle email. Utile anche chiudere programmi e app non essenziali e riprodurre una musica rilassante che limita i rumori disturbanti provenienti dall'ambiente.

Che cos'è la tecnica del Pomodoro? La tecnica del pomodoro è una popolare tecnica di gestione del tempo, che aiuta il cervello a rimanere concentrato per brevi periodi. È molto semplice: bisogna impostare un timer di 25 minuti e mettersi al lavoro, per poi fare una pausa di 5 minuti quando suona il timer. Ripetere questa sequenza per quattro volte, quindi fare una pausa più lunga di circa 25-30 minuti.

Meglio bloccare i social? Chi si lascia distrarre dai social, controllando più volte al giorno Facebook, Instagram, TikTok o YouTube, potrebbe considerare l'idea di installare un'app anti-distrazione che blocca i social media. Alcuni di questi programmi consentono anche di bloccare giochi online, messaggi di testo e persino e-mail.

Può essere utile fare delle liste delle attività? Creare una to do list, ossia un elenco delle cose da fare, può essere molto utile. Secondo diversi studi, infatti, un piano d'azione scritto può aumentare la concentrazione e la produttività. Dopo aver creato la lista, scegliere le attività prioritarie e metterle in cima alla lista. Quindi classificare il resto delle voci in ordine di importanza. Questo aiuta ad affrontare le attività urgenti quando il cervello è fresco e i livelli di energia sono alti. L'ideale è raggruppare attività simili, raggrupparle e svolgerne una alla volta. Questo rende le transizioni più fluide.